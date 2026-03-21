Mutirões em Vitória e Domingos Martins emitem a nova Carteira de Identidade

A Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), por meio do Instituto de Identificação (II), realiza atendimentos para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) neste sábado (21). A ação especial contempla os municípios de Vitória e Domingos Martins.

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O Instituto de Identificação (II) integra mutirões de serviços promovidos em cada localidade. Com essa iniciativa, a PCIES amplia o acesso da população à documentação civil básica e a outros atendimentos essenciais. O serviço está disponível para a solicitação de 1ª e 2ª vias do documento.

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Vitória: atendimento na Ufes

Em Vitória, o atendimento ocorre na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no bairro Goiabeiras. Nesse sentido, o posto de identificação ficará próximo ao teatro universitário, na Avenida Fernando Ferrari, 514. A equipe atenderá o público das 9h às 13h.

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES) organiza este evento. O Procon/ES inseriu o mutirão de identidade nas atividades da “Semana do Consumidor 2026”. Portanto, o órgão distribuirá senhas por ordem de chegada até o limite de 100 vagas.

Domingos Martins: Atendimento no Centro

No município de Domingos Martins, a ação acontece na rua Alfredo Velten, popularmente conhecida como a rua da Cacau Show. Os atendimentos começam às 9h e se estendem até as 17h. A Secretaria Estadual das Mulheres é a responsável pela organização do evento, denominado “Caravana Margaridas”. Assim como na capital, o atendimento segue a ordem de chegada, respeitando o teto de 100 senhas.

Documentos necessários

Para garantir a emissão da Carteira de Identidade Nacional, o cidadão precisa apresentar documentos obrigatórios. A equipe de atendimento solicita a Certidão de Nascimento ou Casamento, em sua via original e legível.

Além disso, o solicitante deve levar uma foto 3×4 recente, o CPF e um comprovante de residência atualizado. Sem essa documentação completa, os agentes não conseguem realizar a coleta biométrica e o processamento do pedido.