Caravana Sesc oferece serviços gratuitos em Cachoeiro neste sábado

Cachoeiro de Itapemirim recebe a primeira edição de 2026 da Caravana Sesc neste sábado (21). A unidade do Sesc no bairro Aeroporto sedia o projeto itinerante das 8h às 12h. Durante toda a manhã, a iniciativa disponibiliza atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, educação, lazer e cidadania para os moradores da região.

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A ação resulta de uma cooperação estratégica entre o Sesc-ES, a Prefeitura Municipal, o Senac e a Fecomércio-ES. Essa força-tarefa visa facilitar o acesso da população a direitos fundamentais e cuidados preventivos. Dessa forma, as instituições democratizam serviços que, muitas vezes, o cidadão encontra dificuldade para acessar no cotidiano.

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Saúde e bem-estar para a comunidade

O evento prioriza o cuidado direto com o corpo e a prevenção de doenças. Equipes especializadas aplicam vacinas, realizam exames rápidos e oferecem orientações detalhadas sobre higiene bucal. Além disso, o público conta com suporte educativo variado. Essas frentes de trabalho permitem que o morador resolva diversas questões de saúde em um único deslocamento.

Paralelamente, a programação abraça todas as faixas etárias. Assim, as visitantes aproveitam atividades do projeto Sesc 60+, oficinas culturais e recreação infantil. Simultaneamente, uma feira de empreendedorismo e economia criativa impulsiona os talentos e negócios da terra.

Soluções em documentos e mercado de trabalho

A Caravana Sesc também apresenta respostas imediatas para quem precisa regularizar a vida civil ou buscar emprego. Parceiros do projeto oferecem a emissão de documentos oficiais e prestam consultoria para Microempreendedores Individuais (MEIs). Além disso, o Sine disponibiliza guichês para cadastro de vagas, enquanto o Procon Itinerante realiza mediações de consumo.

Os cidadãos ainda encontram suporte para inscrições em programas sociais e recebem informações jurídicas básicas. Portanto, a manhã de sábado funciona como um ponto de apoio crucial para quem possui pouco tempo disponível durante os dias úteis.

Detalhes da programação

Evento: Caravana Sesc em Cachoeiro de Itapemirim.