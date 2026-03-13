Neymar está voltando para a seleção? O que o mundo ainda lembra sobre o astro brasile

O maior artilheiro da história da Seleção e um dos jogadores mais destacados de sua geração pode voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. A marca internacional de apostas 1xBet relembra os momentos mais marcantes da carreira de Neymar e avalia as perspectivas de um novo convite para a equipe nacional.

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O retorno da lenda?

Carlo Ancelotti recebeu más notícias de Madri: o ponta Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho e será obrigado a perder o Mundial de 2026. Como resultado, cresce a especulação de que Neymar poderia substituir o talentoso jogador do Real Madrid na seleção.

Estrela da nova geração

Quando a grande era de Ronaldinho e Kaká chegou ao fim, Neymar se tornou o verdadeiro príncipe do futebol brasileiro. Aos 18 anos, ele marcou 42 gols em uma temporada pelo Santos e, em 2011, levou o Peixe ao triunfo na Copa Libertadores. A fama de Neymar se espalhou pelo mundo: fãs de futebol ficaram fascinados com vídeos de seus gols magníficos, e garotos nas ruas tentavam imitar os dribles da nova jovem estrela.

Momentos que tornaram Neymar um jogador icônico

Em 2015, o atacante brasileiro encantou a Europa. Jogando pelo Barcelona, conquistou a tríplice coroa, formando o famoso trio de ataque MSN com Lionel Messi e Luis Suárez. Ao mesmo tempo, Neymar se tornou o rosto da seleção e escreveu seu nome na história da Seleção Brasileira. Ele liderou o Brasil à vitória nos Jogos Olímpicos de 2016 e, 7 anos depois, quebrou o recorde de gols do lendário Pelé. Com 79 gols, Neymar é o maior artilheiro da história do Pentacampeão.

A personificação do futebol brasileiro

O jogo de Neymar não se resume a centenas de gols e assistências importantes. É um verdadeiro espetáculo de futebol. O atacante genial consegue driblar facilmente vários adversários graças às suas fintas inteligentes e truques impressionantes. Seu estilo combina eficiência com estética e reflete as gloriosas tradições do futebol brasileiro.

Por que o retorno de Neymar ainda é discutido

Apesar de suas atuações impressionantes pela Seleção Brasileira, problemas físicos impediram Neymar de alcançar todo o seu potencial. Por causa de uma lesão, o atacante foi forçado a interromper sua participação no Mundial disputado em casa, e acelerou sua recuperação antes do Mundial de 2018, sem conseguir atingir sua melhor condição física. Os torcedores sabem que Neymar ainda não deu sua palavra final na seleção, por isso continuam sonhando com seu retorno.

Agora, aos 34 anos, o atacante se recuperou de uma cirurgia no joelho e está se sentindo muito bem. Em uma partida recente contra o Vasco da Gama, ele marcou dois gols e foi eleito o melhor jogador da partida.

O que Neymar pode trazer para a Seleção Brasileira no Mundial de 2026

Se o ex-capitão da Seleção estiver em boa forma no início do Mundial, será um enorme reforço para a equipe. Neymar tem grande experiência em torneios internacionais, autoridade incontestável no vestiário e um forte desejo de defender a honra da nossa seleção. Seu talento para marcar gols e suas habilidades futebolísticas excepcionais ainda estão presentes, tudo o que resta é dar uma chance a Neymar.

A Seleção Brasileira pode mostrar seu melhor futebol no Mundial de 2026, e qual papel Neymar desempenhará nisso? Compartilhe suas previsões em nossa plataforma!