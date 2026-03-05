Confiança do eleitor na administração de Anchieta varia entre 18,5% e 28,3%
A pesquisa também avaliou a percepção da população sobre a transparência da administração municipal.
A administração municipal de Anchieta não é vista como confiável para a maior parte dos eleitores anchietenses. É o que aponta estudo do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM.
O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Anchieta escolhidos pelo Prefeito?
De acordo com os dados, 53,7% dos entrevistados afirmam não confiar nos atuais secretários municipais, enquanto apenas 23,4% dizem confiar. Outros 22,9% não souberam ou preferiram não responder.
Leia também: Vereadores de Anchieta são reprovados por quase 60% dos eleitores, aponta Ipeses
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual de desconfiança pode variar entre 48,8% e 58,6%. O índice de confiança oscila entre 18,5% e 28,3%.
A pesquisa também avaliou a percepção da população sobre a transparência da administração municipal. Para 61,5% dos entrevistados, o governo não é transparente com a população. Já 26,8% consideram que a gestão atua de forma transparente, enquanto 11,7% não opinaram.
Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população?
Aplicada a margem de erro, a avaliação negativa sobre a transparência pode variar entre 56,6% e 66,4%. A percepção positiva, por sua vez, oscila entre 21,9% e 31,7%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726