Confiança do eleitor na administração de Anchieta varia entre 18,5% e 28,3%

A administração municipal de Anchieta não é vista como confiável para a maior parte dos eleitores anchietenses. É o que aponta estudo do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM.

Confiança nos Secretários Municipais

O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Anchieta escolhidos pelo Prefeito? 53,7% Não 23,4% Sim 22,9% NS/NR

De acordo com os dados, 53,7% dos entrevistados afirmam não confiar nos atuais secretários municipais, enquanto apenas 23,4% dizem confiar. Outros 22,9% não souberam ou preferiram não responder.

Leia também: Vereadores de Anchieta são reprovados por quase 60% dos eleitores, aponta Ipeses

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual de desconfiança pode variar entre 48,8% e 58,6%. O índice de confiança oscila entre 18,5% e 28,3%.

A pesquisa também avaliou a percepção da população sobre a transparência da administração municipal. Para 61,5% dos entrevistados, o governo não é transparente com a população. Já 26,8% consideram que a gestão atua de forma transparente, enquanto 11,7% não opinaram.

Transparência da Administração

Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população? 61,5% Não 26,8% Sim 11,7% NS/NR

Aplicada a margem de erro, a avaliação negativa sobre a transparência pode variar entre 56,6% e 66,4%. A percepção positiva, por sua vez, oscila entre 21,9% e 31,7%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.