Maioria dos eleitores afirma que administração de Presidente Kennedy é confiável

A confiança do eleitor na administração municipal de Presidente Kennedy é positiva para a maior parte dos eleitores da cidade, conforme indica levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, neste sábado (7), pelo AQUINOTICIAS.COM.

Secretários

O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Presidente Kennedy escolhidos pelo Prefeito? 45,0% Sim 30,6% Não 24,4% NS/NR

Quando perguntado se os secretários escolhidos pelo prefeito são confiáveis, 45,0% dos eleitores afirmam confiar na equipe de governo, enquanto 30,6% dizem não confiar. O percentual de entrevistados que não sabem ou não responderam ficou em 24,4%. Aplicada a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a taxa de confiança oscila entre 40,1% e 49,9%. Já entre os que dizem não confiar varia de 25,7% a 35,5%.

O Ipeses ainda aponta que 48,8% dos eleitores de Presidente Kennedy consideram a administração municipal transparente, enquanto 35,4% avaliam que o governo não é transparente. Outros 15,8% não souberam ou preferiram não responder. Considerando a margem de erro, a percepção positiva varia entre 43,9% e 53,7%. Já a negativa, oscila de 30,5% a 40,3%.

Transparência

Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população? 48,8% Sim 35,4% Não 15,8% NS/NR

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.