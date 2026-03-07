Maioria dos eleitores afirma que administração de Presidente Kennedy é confiável
O Ipeses ainda aponta que 48,8% dos entrevistados consideram o governo municipal transparente
A confiança do eleitor na administração municipal de Presidente Kennedy é positiva para a maior parte dos eleitores da cidade, conforme indica levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, neste sábado (7), pelo AQUINOTICIAS.COM.
O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Presidente Kennedy escolhidos pelo Prefeito?
Quando perguntado se os secretários escolhidos pelo prefeito são confiáveis, 45,0% dos eleitores afirmam confiar na equipe de governo, enquanto 30,6% dizem não confiar. O percentual de entrevistados que não sabem ou não responderam ficou em 24,4%. Aplicada a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a taxa de confiança oscila entre 40,1% e 49,9%. Já entre os que dizem não confiar varia de 25,7% a 35,5%.
O Ipeses ainda aponta que 48,8% dos eleitores de Presidente Kennedy consideram a administração municipal transparente, enquanto 35,4% avaliam que o governo não é transparente. Outros 15,8% não souberam ou preferiram não responder. Considerando a margem de erro, a percepção positiva varia entre 43,9% e 53,7%. Já a negativa, oscila de 30,5% a 40,3%.
Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população?
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
