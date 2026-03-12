'O Diabo Veste Prada 2' ganha novo teaser e reúne elenco original

A aguardada sequência de O Diabo Veste Prada ganhou um novo teaser oficial e voltou a chamar a atenção dos fãs do clássico lançado nos anos 2000. O vídeo, embalado por uma música de Madonna, revisita o universo glamoroso da revista Runway e antecipa o clima de rivalidade e reencontros que deve marcar a trama.

As imagens mostram Miranda Priestly, novamente interpretada por Meryl Streep, enfrentando um momento delicado em sua carreira enquanto tenta manter a influência da tradicional revista de moda em meio às transformações do mercado editorial.

Miranda enfrenta crise da revista

Na nova história, a poderosa editora-chefe precisa lidar com o declínio da mídia impressa e com a pressão do mercado digital. Antes de se afastar definitivamente da revista, Miranda decide lutar para salvar a Runway, buscando novas estratégias para manter o prestígio da publicação.

Nesse contexto, Andrea Sachs (Anne Hathaway) volta a cruzar o caminho da antiga chefe. Agora mais experiente e consolidada profissionalmente, a personagem acaba se envolvendo novamente nas decisões que podem determinar o futuro do império editorial.

Relações antigas ganham novos contornos

Outro retorno importante é o de Emily Charlton, personagem de Emily Blunt. Diferentemente da primeira história, em que era assistente na revista, Emily reaparece como uma executiva influente no setor de luxo, o que muda completamente a dinâmica de poder entre os personagens.

Com interesses profissionais em jogo, as relações construídas no passado passam a ser colocadas à prova, enquanto Miranda tenta garantir novas fontes de receita publicitária para manter a Runway relevante.

Elenco reúne nomes conhecidos e novas estrelas

Além de Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, a sequência traz de volta Stanley Tucci, que novamente interpreta Nigel. Outros nomes do elenco original também participam da continuação.

O filme ainda apresenta novos rostos na franquia, incluindo Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Justin Theroux, B. J. Novak e Lady Gaga, ampliando o universo da história.

Clássico da moda

Lançado em 2006, o primeiro O Diabo Veste Prada foi inspirado no livro de Lauren Weisberger e se tornou um sucesso de público ao retratar os bastidores exigentes da indústria da moda. A produção arrecadou mais de 300 milhões de dólares nas bilheterias e virou referência cultural para fãs do gênero.

A continuação mantém parte da equipe criativa original, com David Frankel novamente na direção e Aline Brosh McKenna no roteiro.

Estreia nos cinemas

O Diabo Veste Prada 2 tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 30 de abril de 2026. O lançamento do novo teaser também acompanha o início da pré-venda de ingressos nos Estados Unidos.