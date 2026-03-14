O que o histórico de 2025 revela sobre a loteria favorita dos brasileiros

A loteria Dia de Sorte atrai milhares de brasileiros pela sua temática única. Muitos apostadores buscam entender o desempenho dos prêmios ao longo dos meses. Em 2025, a modalidade manteve sua fama de ser uma das mais acessíveis da Caixa Econômica Federal.

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Para obter o número exato de sortudos do ano, é necessário analisar cada um dos cerca de 150 concursos. Embora não exista um placar consolidado oficial imediato, o histórico de 2025 revela dados impressionantes sobre os vencedores da faixa principal.

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Retrospectiva de ganhadores em 2025

O ano de 2025 apresentou resultados variados para quem buscou os sete acertos. No concurso 1024, realizado em fevereiro, apenas um ganhador levou sozinho quase R$ 1 milhão. Logo depois, no concurso 1025, dois apostadores dividiram o prêmio total da categoria.

Além disso, o concurso 1030 premiou um único morador de São Paulo com mais de R$ 600 mil. Entretanto, a loteria também registrou momentos de acumulação. No concurso 1131, por exemplo, ninguém acertou as sete dezenas sorteadas.

Dessa forma, percebemos que a rotatividade de prêmios é alta. Isso ocorre porque a Dia de Sorte possui uma das melhores estatísticas do mercado nacional.

Entenda as chances de vitória

A probabilidade de ganhar nesta loteria é o grande diferencial. Em comparação com a Mega-Sena, o caminho para o prêmio máximo é consideravelmente mais curto. A chance de acertar os sete números com uma aposta simples é de 1 em 2.629.575.

Por causa dessa facilidade relativa, os prêmios saem com frequência. Contudo, o valor individual pode ser menor quando muitos jogadores ganham simultaneamente. Ainda assim, a modalidade segue como uma das favoritas para quem deseja sair do “quase”.

Como jogar na Dia de Sorte

Participar desta loteria é simples e intuitivo. O apostador escolhe de 7 a 15 números em um universo de 31 disponíveis. Além disso, o jogador deve selecionar um “Mês de Sorte”. Cada concurso sorteia sete números e um mês específico.