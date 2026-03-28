O que o Incaper diz sobre a previsão do tempo no Sul do ES hoje?

A presença de umidade marítima, impulsionada por ventos costeiros, deve provocar aumento de nuvens e ocorrência de chuva em diversos momentos deste sábado (28) em todo o Espírito Santo. As temperaturas apresentam leve queda em todas as regiões do estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

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Na Região Sul, o dia será de muitas nuvens, com chuva em alguns períodos. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 20 °C e 33 °C, enquanto nas áreas mais altas a mínima chega a 17 °C e a máxima a 30 °C.

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Outras regiões

Na Grande Vitória, a previsão indica muitas nuvens ao longo do dia. Além disso, há chance de chuva em alguns momentos. As temperaturas variam entre 21 °C e 31 °C. Em Vitória, a mínima é de 22 °C e a máxima de 31 °C.

Já na Região Serrana, o cenário é semelhante. Ou seja, há predomínio de nuvens e chuva passageira. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 28 °C. Por outro lado, nas áreas mais altas, variam entre 16 °C e 27 °C.

No Norte do estado, também há muitas nuvens. Em alguns períodos, pode chover. Assim, as temperaturas ficam entre 23 °C e 32 °C.

Na Região Noroeste, a previsão segue parecida. Portanto, há chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima de 31 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 29 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o tempo continua instável. Dessa forma, o dia terá muitas nuvens e chuva passageira. As temperaturas variam entre 23 °C e 31 °C.