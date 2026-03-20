Operação Cavalo de Aço apreende 25 motocicletas em Cachoeiro
Ação na Avenida José Félix Chein resultou em 32 abordagens, 12 autos de infração e cinco remoções de veículos.
A Operação Cavalo de Aço realizada na tarde desta quinta-feira (19) em Cachoeiro de Itapemirim teve como foco o combate a veículos irregulares, especialmente motocicletas com modificações ilegais, como descarga barulhenta. A ação, que ocorreu na Avenida José Félix Chein, das 17h00 às 19h00, resultou na apreensão de 25 motocicletas e diversas infrações registradas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Operação Cavalo de Aço
Durante a operação, 32 pessoas foram abordadas pelas equipes de fiscalização, e 12 Autos de Infração de Trânsito (AITs) foram confeccionados devido a irregularidades nos veículos. Além disso, cinco veículos foram removidos por não atenderem aos requisitos exigidos pela legislação de trânsito. A operação faz parte de um conjunto de ações constantes e prioritárias do Comando da Polícia Militar de Cachoeiro, com o objetivo de garantir a segurança no trânsito e reduzir a circulação de veículos irregulares.
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A fiscalização tem como principal foco os motociclistas, que muitas vezes alteram os veículos para aumentar a potência do motor, o que gera ruídos excessivos e aumenta o risco de acidentes. A ação de ontem demonstrou a continuidade da “tolerância zero” da Polícia Militar em relação a veículos com modificações irregulares, especialmente aqueles com escapamentos barulhentos.
As autoridades ressaltaram que a fiscalização não será aliviada e continuará sendo intensificada para combater as infrações de trânsito e garantir a segurança dos motoristas e pedestres. A Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim tem dado prioridade a ações como a Operação Cavalo de Aço para combater práticas perigosas no trânsito, como a condução de motocicletas sem os devidos requisitos legais e com modificações que prejudicam a saúde pública e a segurança viária.
A ação é um reflexo da crescente preocupação com a segurança no trânsito, e a PM reforçou que outras operações similares estão previstas para os próximos dias.
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