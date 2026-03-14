Operação conjunta prende quatro pessoas e apreende drogas em Afonso Cláudio
Ação conjunta entre as polícias Civil e Militar apreende drogas e dinheiro no bairro Boa Fé
Quatro pessoas foram presas neste sábado (14), no município de Afonso Cláudio, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar. A ação aconteceu no bairro Boa Fé e teve como objetivo principal desarticular o tráfico de drogas na região serrana do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, as equipes da Força Tática, do DENARC e do Serviço Reservado da PM lançaram a operação denominada “Família do Crime”. Durante as primeiras diligências, os agentes cercaram uma residência na Rua José Martins da Silva. Nesse local, o cão farejador Black indicou a presença de substâncias ilícitas dentro de uma máquina de lavar roupas. Como resultado, os policiais apreenderam 33 gramas de crack, 89 gramas de maconha e 45 comprimidos de ecstasy.
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Em seguida, a operação avançou para outro imóvel na mesma rua. Nessa segunda etapa, o cão policial novamente detectou entorpecentes na área externa da casa. Consequentemente, os militares localizaram 350 gramas de maconha, balança de precisão e câmeras de monitoramento. Além disso, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado, recolhendo também o seu aparelho celular.
Simultaneamente, outra equipe focou no cumprimento de mandados de prisão contra um casal suspeito. Para acessar o imóvel, os policiais precisaram romper a porta principal da residência. Após entrarem no quarto, os agentes detiveram o casal e encontraram 34 pedras de crack, porções de cocaína e R$ 872,00 em espécie. Assim, a polícia apreendeu uma motoneta Honda Biz utilizada para a comercialização dos entorpecentes.
Ao todo, a operação contabilizou a apreensão de 444 gramas de maconha, 67 pedras de crack, ecstasy e mais de R$ 1.200,00 em dinheiro.
Todos os detidos passaram por exames de lesões corporais e seguiram para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
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