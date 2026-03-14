VÍDEO | Criança sofre queimaduras ao fazer café em Cachoeiro

Uma criança de 11 anos sofreu queimaduras graves após derramar água quente sobre o abdômen e a região genital enquanto preparava o café, na última sexta-feira (13) em Cachoeiro de Itapemirim.

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VÍDEO: Notaer

De acordo com o Notaer, foi necessário realizar o transporte aéreo devido à complexidade do quadro da vítima, pois as regiões atingidas são consideradas críticas.

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A criança foi resgatada e transportada diretamente para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, onde recebeu atendimento especializado.