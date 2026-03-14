VÍDEO | Criança sofre queimaduras ao fazer café em Cachoeiro
Menino de 11 anos foi transportado de helicóptero para Vitória, onde recebeu atendimento especializado
Uma criança de 11 anos sofreu queimaduras graves após derramar água quente sobre o abdômen e a região genital enquanto preparava o café, na última sexta-feira (13) em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Notaer, foi necessário realizar o transporte aéreo devido à complexidade do quadro da vítima, pois as regiões atingidas são consideradas críticas.
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A criança foi resgatada e transportada diretamente para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, onde recebeu atendimento especializado.
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