Segurança

VÍDEO | Criança sofre queimaduras ao fazer café em Cachoeiro

Menino de 11 anos foi transportado de helicóptero para Vitória, onde recebeu atendimento especializado

criança vítima de queimaduras em Cachoeiro
Foto: Divulgação / Notaer

Uma criança de 11 anos sofreu queimaduras graves após derramar água quente sobre o abdômen e a região genital enquanto preparava o café, na última sexta-feira (13) em Cachoeiro de Itapemirim.

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VÍDEO: Notaer

De acordo com o Notaer, foi necessário realizar o transporte aéreo devido à complexidade do quadro da vítima, pois as regiões atingidas são consideradas críticas.

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A criança foi resgatada e transportada diretamente para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, onde recebeu atendimento especializado.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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