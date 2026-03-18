Operação Turquia 2 revela novo elo entre tráfico e agentes públicos no ES

A Operação Turquia 2 avança nesta quarta-feira (18) no Espírito Santo e amplia as investigações sobre a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) e o GAECO do Ministério Público conduzem a ação. Além disso, a Corregedoria da Polícia Civil presta apoio às diligências.

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Nesta nova fase, as equipes cumprem cinco mandados de prisão temporária, três de busca e apreensão e uma medida cautelar de afastamento de função pública. As autoridades afirmam que a operação busca aprofundar a apuração sobre a participação de servidores públicos no esquema.

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As investigações começam após a prisão em flagrante de um dos principais líderes do tráfico na região da Ilha do Príncipe, em Vitória, em fevereiro de 2024. A partir disso, os investigadores ampliam as análises e identificam indícios de ligação entre o suspeito e agentes públicos.

Com o avanço das apurações, os investigadores identificam evidências de possível cooperação irregular durante ações policiais. Segundo eles, parte das drogas apreendidas em operações oficiais pode ter sido desviada para abastecer a própria organização criminosa.

Além disso, os dados reunidos indicam que uma parcela dos entorpecentes não era registrada formalmente nos boletins de ocorrência. Em seguida, integrantes do esquema repassavam os materiais a intermediários ligados ao grupo investigado.

Operação Turquia 2 aprofunda investigação sobre esquema

Na primeira fase da operação, as equipes cumprem cinco mandados de busca e apreensão, além de duas prisões temporárias. Na ocasião, as autoridades também determinam o afastamento de três policiais civis que atuam no Departamento Especializado em Narcóticos.

Agora, com a continuidade da Operação Turquia 2, novos elementos indicam o possível envolvimento de outro policial civil do mesmo setor. Além disso, os investigadores apontam a participação de outras lideranças do tráfico que atuam em conjunto com servidores públicos.

As autoridades também decretam a prisão temporária de um policial civil que, anteriormente, havia sido apenas afastado de suas funções. Dessa forma, a nova fase amplia o alcance das medidas judiciais.

Por fim, os órgãos envolvidos destacam que seguem analisando provas e realizando diligências. O objetivo, segundo as instituições, é desarticular completamente a organização criminosa e responsabilizar todos os envolvidos.