Oportunidades em Cachoeiro: empresas abrem vagas para vendas e logística

O mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim apresenta novas oportunidades para quem busca recolocação ou o primeiro emprego. Diversas empresas locais iniciaram processos seletivos nesta semana para preencher cargos em diferentes setores de atuação. As vagas contemplam áreas como vendas, logística e atendimento ao cliente.

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Oportunidade no setor de vendas e comércio

A empresa Da Terra busca profissionais para ocupar o cargo de Promotor de Vendas. O contratado receberá um salário de R$ 2.235,00. Além da remuneração fixa, a organização oferece um pacote de benefícios atrativo, que inclui plano de saúde e plano odontológico.

Ademais, o funcionário terá direito a seguro de vida, vale-transporte e um ticket no valor mensal de R$ 405,00. Os interessados em participar da seleção devem entrar em contato através do telefone (28) 99963-7466.

Ainda no segmento comercial, a loja Nova Moda Cachoeiro abriu vaga para a função de Vendedora. Para esta posição, a empresa prioriza candidatas que demonstrem proatividade, boa comunicação e vontade de aprender. A jornada de trabalho ocorre em horário comercial. As candidatas podem obter mais informações ou enviar dados pelo número (28) 99973-6783 ou pelo perfil oficial no Instagram @novamodacachoeiro.

Vaga na área de logística e transporte

Para quem possui perfil operacional, a transportadora Trans Scherrer recruta um Ajudante de Coleta e Entrega. A empresa destaca que a experiência prévia na função é desejável, porém não obrigatória. No entanto, o candidato precisa ter total disponibilidade de horário para as rotas.

A transportadora oferece salário compatível com o mercado e benefícios significativos. Entre eles, destaca-se o ticket alimentação de R$ 30,00 por dia, além de plano de saúde e premiação operacional. O colaborador também contará com convênio com o Sest Senat.

Os currículos devem seguir para o e-mail [email protected]. É fundamental que o candidato coloque o nome da vaga no título da mensagem. Outra opção de contato é o telefone (28) 99979-2043.