Páscoa mágica: Cachoeiro inaugura hoje Vila temática com show gratuito

A magia da Páscoa chega a Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (20). A partir das 19h, será inaugurada a Vila da Páscoa, um espaço preparado para reunir famílias e turistas. Com uma decoração temática que aposta em iluminação especial e cenários lúdicos, a praça Jerônimo Monteiro vai se transformar em um ambiente imersivo, ideal para registros fotográficos e momentos de lazer ao ar livre.

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Logo na abertura, o público confere o espetáculo “O Encanto da Vila da Páscoa”, uma produção assinada pela atriz e diretora Mara Lovatti. A apresentação combina teatro e música, trazendo à cena personagens icônicos como Alice, o Chapeleiro Maluco e o Coelho Zig.

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Além disso, a presença garantida do Coelho da Páscoa promete ser o ponto alto para as crianças, que poderão interagir e tirar fotos exclusivas em meio à cenografia inspirada no universo da fantasia.

Vila da Páscoa em Cachoeiro

A proposta artística busca tocar o coração de todas as idades, reforçando sentimentos de união e renovação. Nesse sentido, Mara Lovatti utiliza sua experiência em criar conexões emocionais para envolver os espectadores em uma jornada mágica. O evento não se limita apenas à inauguração, mas estabelece a Vila como o principal ponto de encontro cultural da cidade durante o período pascal.

Portanto, a inauguração desta noite funciona como um convite para que a população ocupe os espaços públicos e celebre a data em um ambiente seguro e iluminado. Com a união de espetáculo gratuito e ambientação temática, Cachoeiro reafirma seu compromisso com a valorização da cultura e do entretenimento familiar.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.