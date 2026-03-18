Patrulha Maria da Penha promove palestra para homens em Castelo

A Patrulha Maria da Penha realizou uma palestra educativa nesta segunda-feira (17), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Castelo, no bairro Niterói. A ação reuniu 17 homens e abordou aspectos fundamentais da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas de urgência.

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Durante o encontro, os agentes apresentaram informações claras sobre a legislação vigente. Além disso, explicaram como funcionam os mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica. Dessa forma, os participantes puderam compreender melhor as consequências legais desse tipo de crime.

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A iniciativa integra ações preventivas voltadas à conscientização da população. Nesse sentido, a equipe buscou dialogar diretamente com o público masculino, considerado estratégico no enfrentamento à violência contra a mulher.

Os profissionais destacaram a importância do respeito nas relações interpessoais. Além disso, reforçaram que atitudes abusivas podem resultar em sanções legais, incluindo medidas restritivas e responsabilização criminal.

Ao longo da palestra, os participantes também tiveram a oportunidade de tirar dúvidas. Com isso, o encontro se tornou um espaço de orientação e reflexão sobre comportamentos e responsabilidades.

Patrulha Maria da Penha fortalece ações educativas

A Patrulha Maria da Penha atua não apenas no acompanhamento de vítimas, mas também na prevenção de novos casos. Por isso, a realização de palestras e ações educativas faz parte da estratégia institucional.

Durante a atividade, a equipe explicou como funcionam as medidas protetivas de urgência. Entre elas, destacam-se o afastamento do agressor e a proibição de contato com a vítima. Essas medidas buscam garantir a segurança e a integridade das mulheres.

Além disso, os agentes enfatizaram que o descumprimento dessas determinações pode gerar novas penalidades. Portanto, o conhecimento da lei contribui para evitar infrações e promover mudanças de comportamento.

A escolha do CRAS como local da ação também reforça a integração entre políticas públicas. Dessa forma, a iniciativa aproxima os serviços de assistência social das estratégias de segurança pública.

A Patrulha Maria da Penha mantém atuação contínua em diversas regiões. Com isso, amplia o alcance das ações e fortalece a rede de proteção às vítimas.

A equipe destacou que a informação é uma ferramenta essencial no combate à violência doméstica. Assim, a conscientização da população contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais segura e responsável.