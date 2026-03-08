População de Piúma aprova gestão do prefeito Paulo Cola

Cerca de 71,0% dos eleitores do município de Piúma aprovam a gestão do prefeito Paulo Cola (Cidadania), enquanto 21,5% desaprovam o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade. É o aponta pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, neste domingo (8), pelo AQUINOTICIAS.COM.

De modo geral, o(a) Sr(a) aprova ou desaprova o atual Prefeito de Piúma Paulo Cola? 71,0% Aprova 21,5% Desaprova 7,5% NS/NR

Outros 7,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a taxa de aprovação varia entre 66,1% e 75,9%. Já a desaprovação oscila entre 16,6% e 26,4%.

Leia também: Potencial de transferência de votos de Dorlei Fontão é de mais de 54%, aponta Ipeses

Cumprimento de promessas de campanha

O levantamento também avaliou a percepção dos eleitores de Piúma sobre o cumprimento das promessas de campanha. Os dados mostram que 48,0% dos eleitores acreditam que o chefe do Poder Executivo está cumprindo as promessas feitas durante o período eleitoral. Entretanto, 37,5% avaliam que o cumprimento ocorre apenas em partes.

O(a) Sr(a) acredita que o Prefeito Paulo Cola está cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral? 48,0% Sim, está cumprindo 37,5% Cumprindo em partes 10,5% Não está cumprindo

Outros 10,5% afirmam que as promessas não estão sendo cumpridas e 4,0% não souberam ou preferiram não responder.

Aplicada a margem de erro, o percentual dos que afirmam que as promessas estão sendo cumpridas varia entre 43,1% e 52,9%. A avaliação de cumprimento parcial oscila entre 32,6% e 42,4%. Já os que afirmam que as promessas não estão sendo cumpridas, o percentual varia de 5,6% a 15,4%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.