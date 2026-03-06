Pista de Santa Angélica em Alegre será interditada; entenda
Interdição acontece na segunda-feira (9), das 7h30 às 12h30, para retirada e reconstrução de dreno entupido.
A Prefeitura de Alegre informou que a pista de Santa Angélica ficará temporariamente interditada na segunda-feira (9). A interdição ocorrerá das 7h30 às 12h30.
Segundo o comunicado, a medida é necessária para a realização de obras de manutenção no local. Durante esse período, equipes trabalharão na retirada e na reconstrução completa de um dreno que está entupido.
Além disso, a prefeitura informou que a intervenção busca evitar transtornos maiores no futuro. Ao mesmo tempo, a ação pretende garantir mais segurança para quem utiliza a via.
Por isso, equipes estarão presentes no local durante toda a execução do serviço. O objetivo é realizar os trabalhos necessários e concluir a manutenção dentro do horário previsto.
A administração municipal também orienta motoristas e moradores a programarem rotas alternativas com antecedência. Dessa forma, será possível reduzir possíveis impactos no trânsito durante o período da interdição.
Por fim, a prefeitura pediu compreensão da população pelos transtornos temporários causados pela obra. Segundo o comunicado, a intervenção é considerada fundamental para a manutenção da infraestrutura da via.
