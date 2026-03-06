Pista de Santa Angélica em Alegre será interditada; entenda

A Prefeitura de Alegre informou que a pista de Santa Angélica ficará temporariamente interditada na segunda-feira (9). A interdição ocorrerá das 7h30 às 12h30.

Segundo o comunicado, a medida é necessária para a realização de obras de manutenção no local. Durante esse período, equipes trabalharão na retirada e na reconstrução completa de um dreno que está entupido.

Além disso, a prefeitura informou que a intervenção busca evitar transtornos maiores no futuro. Ao mesmo tempo, a ação pretende garantir mais segurança para quem utiliza a via.

Por isso, equipes estarão presentes no local durante toda a execução do serviço. O objetivo é realizar os trabalhos necessários e concluir a manutenção dentro do horário previsto.

A administração municipal também orienta motoristas e moradores a programarem rotas alternativas com antecedência. Dessa forma, será possível reduzir possíveis impactos no trânsito durante o período da interdição.

Por fim, a prefeitura pediu compreensão da população pelos transtornos temporários causados pela obra. Segundo o comunicado, a intervenção é considerada fundamental para a manutenção da infraestrutura da via.