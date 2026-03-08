Maioria dos eleitores de Piúma acham Paulo Cola honesto e votariam nele novamente

Levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, neste domingo (8), pelo AQUINOTICIAS.COM, indica que a maioria dos eleitores de Piúma considera o prefeito Paulo Cola (Cidadania) uma pessoa honesta.

Na sua opinião, o atual Prefeito Paulo Cola é uma pessoa honesta? 61,0% Sim 20,5% NS/NR 18,5% Não

De acordo com a pesquisa, 61,0% dos entrevistados afirmaram que o chefe do Executivo municipal é honesto. Outros 18,5% discordam e apontam que não consideram o prefeito uma pessoa honesta, enquanto 20,5% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o índice de eleitores que avaliam o prefeito como honesto varia entre 56,1% e 65,9%. Já o percentual dos que não acham ele uma pessoa honesta oscila entre 13,6% e 23,4%.

O levantamento também avaliou o grau de fidelidade dos eleitores em relação ao atual prefeito. Questionados se repetiriam o voto caso pudessem voltar atrás na eleição municipal, 59,5% dos entrevistados afirmaram que votariam novamente em Paulo Cola. Por outro lado, 25,5% disseram que não repetiriam o voto. Cerca de 15,0% não souberam ou preferiram não responder.

Se pudesse voltar atrás e escolher novamente o candidato a Prefeito para Piúma, votaria no mesmo candidato? 59,5% Sim 25,5% Não 15,0% NS/NR

Aplicada a margem de erro, o percentual dos que votariam novamente no prefeito varia entre 54,6% e 64,4%. O índice dos que não repetiriam o voto oscila de 20,6% a 30,4%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.