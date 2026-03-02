PM prende dois suspeitos por tráfico de drogas na zona rural de Afonso Cláudio

Na noite de sábado (28), equipes da Força Tática, com apoio da equipe K9, realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na zona rural de Afonso Cláudio.

Após receberem denúncias de que dois homens estariam comercializando entorpecentes em uma residência localizada às margens da ES-484.

O local fica a aproximadamente 1 km do trevo que liga Laranja da Terra a Sobreiro, as equipes se deslocaram até o local.

Suspeitos tentam fugir, mas são abordados pela PM

Os militares perceberam que os dois suspeitos tentaram fugir para um pasto próximo à residência. De imediato, as equipes os alcançaram e realizaram a abordagem. Após a identificação, a Polícia Militar obteve autorização para realizar buscas no imóvel.

Com o auxílio do cão de faro da equipe K9, os policiais localizaram entorpecentes escondidos dentro de um guarda-roupas.

Com base nas evidências, os policiais conduziram os dois suspeitos à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante para os devidos procedimentos legais.

Cabe ressaltar que o uso de algemas não foi necessário, e os suspeitos não apresentaram lesões corporais ou sinais de maus-tratos.

Os policiais apreenderam 8 papelotes de cocaína prontos para comercialização, 1 pedra bruta de crack (aproximadamente 11g), 2 pedaços de maconha, R$ 421,00 em espécie e 2 aparelhos celulares.

A polícia continua realizando patrulhamentos na região, mantendo-se atenta a novas denúncias sobre tráfico de drogas em áreas rurais de Afonso Cláudio.