PMES tem primeira mulher no Subcomando Geral

A primeira mulher subcomandante da PMES marca um novo capítulo na história da segurança pública no Espírito Santo. A coronel Luciana Lopes Carrijo Ferrari assume o cargo ao lado do novo comandante-geral, coronel Ríodo Rubim, após a saída de Douglas Caus.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com quase três décadas de carreira, Luciana construiu uma trajetória baseada em disciplina, preparo técnico e liderança. Ela ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo em 10 de abril de 1995, aos 21 anos.

A oficial entrou na corporação por meio do Curso de Formação de Oficiais, após aprovação em vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Em dezembro de 1997, ela se formou aspirante a oficial.

Desde então, Luciana avançou progressivamente na carreira até alcançar o posto de coronel do Quadro de Oficiais Combatentes. Ao longo de 28 anos, ela ocupou funções estratégicas e operacionais dentro da instituição.

Primeira mulher subcomandante da PMES constrói trajetória sólida

A primeira mulher subcomandante da PMES acumulou experiência em diferentes áreas da corporação. Ela comandou unidades como o 1º e o 4º Batalhão da Polícia Militar.

Além disso, atuou como chefe de planejamento e recursos humanos, coordenadora de unidade de internação de menores e assessora em órgãos estratégicos do Estado.

Luciana também exerceu funções na Secretaria de Segurança Pública, onde atuou como chefe de gabinete e assessora militar. Atualmente, ela ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior Geral.

Nessa função, a coronel participou diretamente da elaboração do planejamento estratégico da PMES. Além disso, colaborou com decisões de alto nível e desenvolvimento de políticas institucionais.

Paralelamente, ela investiu na formação acadêmica. Luciana possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialização em Segurança Pública pela Universidade Vila Velha (UVV).

Enquanto isso, a trajetória pessoal também acompanha a carreira militar. Casada há quase 26 anos com o coronel Weverson Ferrari, ela construiu uma história dentro da própria corporação.

Além disso, o casal ingressou junto na Polícia Militar e compartilhou a mesma turma de formação. Eles são pais de dois filhos.

Desafios

Ao longo da carreira, Luciana enfrentou desafios ligados a estereótipos e expectativas sociais. No entanto, ela superou barreiras em uma profissão historicamente associada ao público masculino.

Segundo a coronel, a disciplina e a resiliência foram fundamentais nesse processo. Ela destaca que a formação na PMES prepara mulheres para todas as funções.

Ao assumir o novo cargo, a primeira mulher subcomandante da PMES reconhece o peso histórico da posição. Ao mesmo tempo, ela afirma sentir orgulho pela conquista.

Para Luciana, a nomeação representa mais do que um avanço pessoal. Ela entende o momento como um marco institucional e um incentivo para futuras gerações.

Por fim, a presença feminina no alto comando reforça a evolução da corporação. A trajetória de Luciana Ferrari simboliza um caminho aberto para novas lideranças dentro da Polícia Militar.