Polícia apreende crack e rádios comunicadores com suspeito em Mimoso

Uma apreensão de drogas em Mimoso do Sul resultou na detenção de um suspeito durante patrulhamento tático da Polícia Militar. A ação ocorreu nesta quinta-feira (26), no bairro Morro da Palha.

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De acordo com a corporação, a equipe da Força Tática da 15ª Companhia Independente recebeu denúncias sobre tráfico de entorpecentes na região. Diante disso, os policiais intensificaram o policiamento no local.

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Durante as diligências, os agentes localizaram um indivíduo com características semelhantes às informadas nas denúncias. Em seguida, a equipe realizou a abordagem e iniciou a busca pessoal.

Logo após a revista, os policiais encontraram entorpecentes prontos para comercialização. Além disso, os materiais estavam organizados de forma típica do tráfico.

Apreensão de drogas em Mimoso do Sul inclui crack e rádios

Durante a ação, os militares apreenderam 56 pedras de crack, uma porção de maconha e uma porção de haxixe. Além disso, os agentes recolheram uma quantia em dinheiro.

Os policiais também encontraram dois rádios comunicadores com base de carregamento. Segundo a corporação, esse tipo de equipamento é frequentemente utilizado para comunicação no tráfico.

Dessa forma, o conjunto de materiais reforça a suspeita de envolvimento com a comercialização de entorpecentes. Além disso, a apreensão evidencia a atuação em ponto específico da cidade.

Após a abordagem, os policiais conduziram o suspeito à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim. No local, a autoridade policial adotou as medidas legais cabíveis.

Enquanto isso, a Polícia Civil deve dar continuidade às investigações. Os agentes irão apurar possíveis conexões com outros envolvidos na atividade criminosa.

Além disso, a apreensão de drogas em Mimoso do Sul reforça a importância das denúncias anônimas. Esse tipo de informação contribui diretamente para a atuação das forças de segurança.

A Polícia Militar segue intensificando o patrulhamento em áreas consideradas sensíveis. A estratégia busca reduzir a circulação de drogas e aumentar a sensação de segurança.

Por fim, a apreensão de drogas em Mimoso do Sul destaca a atuação preventiva das equipes policiais. As autoridades afirmam que novas ações devem ocorrer para combater o tráfico na região.