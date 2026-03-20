Polícia apreende mais de 1 kg de maconha e prende jovem em Alegre

Uma operação da Polícia Militar resultou em mais de 1 kg de maconha apreendido em Alegre na tarde desta quinta-feira (19). A ação ocorreu no bairro Vila Alta e terminou com a prisão de um jovem de 19 anos suspeito de tráfico de drogas.

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Equipes da Força Tática do 3º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo pela Rua João Bravo por volta das 16h40. Durante a ronda, os militares decidiram abordar um indivíduo que apresentou comportamento suspeito.

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Durante a revista pessoal e a verificação no local, os policiais localizaram um grande tablete de maconha. A droga pesava aproximadamente 826 gramas. Além disso, os militares encontraram sete porções médias da mesma substância, totalizando cerca de 187 gramas.

Com a soma dos materiais apreendidos, a operação resultou em mais de 1 kg de maconha apreendido em Alegre. O volume da droga chamou a atenção dos policiais e reforçou a suspeita de comercialização ilícita.

Além dos entorpecentes, os militares apreenderam duas balanças de precisão. Também encontraram três aparelhos celulares e materiais utilizados para embalar drogas. Esses objetos costumam ser usados na preparação e distribuição de entorpecentes para venda.

De acordo com a Polícia Militar, os itens indicam que o suspeito possivelmente atuava no tráfico de drogas na região. Por esse motivo, os agentes realizaram a detenção imediata do jovem.

Mais de 1 kg de maconha apreendido em Alegre

Após a apreensão das drogas e dos materiais relacionados ao tráfico, os policiais conduziram o suspeito para a 6ª Unidade Policial Judiciária (UPJ) de Alegre.

Os militares apresentaram o jovem juntamente com todo o material recolhido durante a abordagem. A Polícia Civil ficou responsável pelos procedimentos legais e pela continuidade das investigações.

Segundo a corporação, operações de patrulhamento tático fazem parte da estratégia para combater o tráfico de drogas e outros crimes na região.

Além disso, a Polícia Militar mantém rondas frequentes em bairros considerados estratégicos. A presença policial busca reduzir a circulação de entorpecentes e aumentar a segurança da população.

A PM também reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime. Informações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades, o que ajuda no planejamento de novas operações.

Enquanto isso, a Polícia Civil dará sequência às investigações para apurar a origem da droga e identificar possíveis outros envolvidos no esquema.

Com ações contínuas de fiscalização e patrulhamento, as forças de segurança pretendem intensificar o enfrentamento ao tráfico e ampliar a segurança em Alegre e região.