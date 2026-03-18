Polícia Científica do ES atinge marco de 200 perfis genéticos por 100 mil habitantes

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), por meio do Laboratório de DNA Forense (LABDNA), atingiu um marco importante ao ultrapassar a marca de 200 perfis genéticos cadastrados por 100 mil habitantes. O objetivo é contribuir para a elucidação de crimes e a identificação de pessoas desaparecidas, utilizando materiais coletados em locais de crime, vítimas de violência sexual e restos mortais não identificados.

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Marco de perfis genéticos no Espírito Santo

Atualmente, o Banco Estadual de Perfis Genéticos (BEPG-ES) conta com 9.646 perfis registrados, integrando a base nacional. Esse banco inclui perfis de condenados (7.778), vestígios de locais de crime (748), restos mortais não identificados (533), pessoas desaparecidas (405) e pessoas vivas de identidade desconhecida (11). Com isso, o Espírito Santo contribuiu para a identificação de 30 pessoas desaparecidas e auxiliou em mais de 86 investigações policiais.

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Reconhecimento e contribuição para a Rede Integrada de Perfis Genéticos

Em reconhecimento ao desempenho, o LABDNA recebeu uma homenagem da Polícia Federal, responsável pela coordenação da Rede Integrada de Perfis Genéticos (RIBPG). O Espírito Santo ocupa a nona posição entre os estados com maior número de perfis genéticos inseridos na rede nacional, que conta com 272.275 perfis registrados até março de 2026.

Fortalecimento da segurança pública e identificação de desaparecidos

A perita-chefe do LABDNA, Bianca Bortolini Merlo, destacou que o reconhecimento reflete o trabalho contínuo da equipe na produção de perfis genéticos de alta qualidade, conforme os padrões exigidos pela rede nacional. A integração entre os estados fortalece a segurança pública e contribui para a identificação de pessoas desaparecidas, auxiliando diretamente na resolução de crimes.

O LABDNA foi criado em 2006 e, em julho deste ano, completará 20 anos de atuação. A Rede Integrada de Perfis Genéticos foi iniciada em 2009, com a participação de laboratórios estaduais. O Banco Estadual de Perfis Genéticos do Espírito Santo (BEPG-ES) foi instituído em 2014, e atualmente é coordenado pela perita oficial criminal Carolina Mayumi Vieira.

Este marco reforça o compromisso do Espírito Santo com a segurança pública e a identificação de desaparecidos, destacando a importância do trabalho da Polícia Científica para a sociedade capixaba.