Polícia Civil alerta para golpes em compras online no Dia do Consumidor

Com a proximidade do Dia do Consumidor, celebrado neste sábado (15), a Polícia Civil do Espírito Santo reforçou o alerta sobre golpes em compras online no Dia do Consumidor. A orientação busca prevenir fraudes e proteger consumidores que realizam compras pela internet.

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A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor atua na investigação de crimes ligados às relações de consumo. Entre os casos mais comuns estão fraude, publicidade enganosa e venda de produtos irregulares.

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Segundo o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia do Consumidor, criminosos aproveitam datas comerciais para aplicar golpes. Por isso, a polícia recomenda atenção redobrada ao avaliar ofertas divulgadas na internet.

De acordo com o delegado, anúncios com valores muito abaixo do mercado costumam ser utilizados para atrair vítimas. Em muitos casos, o consumidor realiza o pagamento e não recebe o produto.

Além disso, algumas vítimas acabam recebendo produtos falsificados ou irregulares. Essas práticas caracterizam fraudes e podem gerar prejuízos financeiros e riscos à saúde.

Outro ponto que preocupa as autoridades envolve a venda irregular de medicamentos utilizados para emagrecimento. Esses produtos ficaram conhecidos popularmente como “canetas emagrecedoras”.

Entre os medicamentos mais citados estão Ozempic, Wegovy e Mounjaro. No entanto, esses remédios possuem venda controlada e exigem prescrição médica.

Segundo a Polícia Civil, a comercialização por redes sociais ou aplicativos de mensagens pode representar risco ao consumidor. Além disso, a prática pode configurar crime.

Golpes em compras online no Dia do Consumidor

O alerta sobre golpes em compras online no Dia do Consumidor também inclui negociações realizadas em plataformas de compra e venda. Entre elas estão sites e aplicativos utilizados para comercialização entre particulares.

Nesses ambientes, criminosos podem criar anúncios falsos ou utilizar intermediários inexistentes para enganar compradores.

Por isso, a Polícia Civil orienta os consumidores a observar alguns sinais de possíveis fraudes. Um dos principais indícios é o preço muito abaixo do valor de mercado.

Outro sinal de alerta ocorre quando o vendedor insiste em pagamento antecipado. Golpistas costumam solicitar transferências bancárias ou pagamentos via PIX.

Além disso, a recusa em negociar pela plataforma oficial também pode indicar tentativa de golpe. Em muitos casos, o criminoso tenta direcionar a conversa para aplicativos de mensagens.

Perfis recém-criados ou com poucas informações também merecem atenção. A polícia recomenda verificar avaliações e histórico do vendedor antes de concluir a compra.

Para evitar prejuízos, especialistas recomendam priorizar compras em lojas ou vendedores autorizados. Além disso, o consumidor deve exigir nota fiscal e informações claras sobre o produto.

Em caso de suspeita de fraude, o consumidor pode procurar a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor.

A unidade funciona no Espaço Assembleia Cidadã, localizado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, no bairro Enseada do Suá, em Vitória.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (27) 3132-1921 e (27) 3132-1922.

Segundo a Polícia Civil, a informação e a atenção durante as compras continuam sendo as principais formas de evitar golpes em compras online no Dia do Consumidor.