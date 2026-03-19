Polícia Civil desarticula esquema de fraude em lojas de armas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e o apoio estratégico do Exército Brasileiro, deflagrou nesta quinta-feira (19) uma operação que desarticulou um esquema de lavagem de armas e fraude no setor de armamentos. A operação envolveu diligências nos municípios de Vitória e Cariacica, e visou combater uma organização criminosa especializada no desvio de arsenais de lojas legalizadas para grupos criminosos.

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Esquema sofisticado de lavagem de armas de fogo

As investigações, iniciadas no final de 2024 pela Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme) da PCES, revelaram um sofisticado esquema de “lavagem de armas de fogo”. O grupo utilizava autorizações de venda falsificadas, com timbres de instituições militares, para garantir que as compras de armamentos em lojas formais parecessem legítimas. Com o aumento da fiscalização e o alerta do Exército Brasileiro, a organização mudou sua estratégia para adquirir as próprias lojas de armas sob falsas identidades.

Em vez de comprar armas, o grupo passou a tentar controlar diretamente os estabelecimentos do setor, visando obter o controle total dos arsenais. A colaboração entre as inteligências das polícias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e as autoridades militares foi crucial para identificar e desmantelar a organização criminosa.

Fraude em loja de armamentos e apreensão de pistolas

Em novembro de 2025, um homem foi preso em flagrante no Rio de Janeiro ao tentar adquirir uma loja de armamentos. Ele se passou por militar do Exército, e a falsidade de seu documento foi rapidamente confirmada por meio dos canais de certificação estabelecidos entre as forças policiais e militares.

A investigação revelou que a esposa desse suspeito, junto a um segundo homem, conseguiu adquirir uma empresa do ramo de armamentos por meio de fraude. Durante buscas na residência de uma mulher de 33 anos, foram apreendidas duas pistolas de uso restrito, calibres 9mm e .40, de fabricação estrangeira, além de um contrato de compra e venda da loja adquirida fraudulentamente. Também foram encontradas inúmeras pedras aparentemente preciosas e peças douradas. A mulher foi autuada em flagrante por posse irregular de armas de fogo de uso restrito e será encaminhada ao sistema prisional.

Impacto da operação e próximas etapas

A operação conjunta entre as polícias capixaba e fluminense, com o suporte do Exército Brasileiro, foi fundamental para impedir o desvio de dezenas de armas de fogo para a criminalidade organizada. O delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), destacou que a estreita colaboração entre as forças de segurança foi crucial para tornar as operações ilegais de alto risco para os criminosos, o que os forçou a mudar sua tática e expôs a estrutura da organização criminosa.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros membros do esquema e rastrear a origem dos bens apreendidos. A Polícia Civil do Espírito Santo reafirma seu compromisso em combater organizações criminosas e impedir o desvio de armamentos para atividades ilegais.