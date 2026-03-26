Polícia Civil encontra arma e drogas em casa vazia em Guaçuí
Apreensão de drogas em Guaçuí resulta na retirada de arma, maconha e dinheiro durante operação conjunta da Polícia Civil e Militar.
Uma apreensão de drogas em Guaçuí resultou na retirada de arma de fogo, entorpecentes e dinheiro durante operação conjunta realizada na noite desta quarta-feira (25). A ação ocorreu no bairro João Ferraz de Araújo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Guaçuí, com apoio da Polícia Militar. As equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, no âmbito de investigação por tráfico de drogas.
Leia também: Acidente com três veículos deixa vítima presa às ferragens na BR 262
De acordo com a polícia, o alvo da ação é um homem de 25 anos. No entanto, ao chegarem ao imóvel, os agentes não localizaram o suspeito no local.
Apesar disso, os policiais encontraram sinais de presença recente na residência, como televisão e ventilador ligados. Em seguida, as equipes iniciaram uma busca detalhada no imóvel.
Apreensão de drogas revela estrutura de tráfico
Durante a vistoria, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, modelo G2C, além de 24 munições intactas e três deflagradas. Além disso, os policiais localizaram grande quantidade de entorpecentes.
Entre os materiais apreendidos, estavam um tablete de maconha com aproximadamente 700 gramas e 12 buchas da mesma substância, totalizando cerca de 176 gramas.
Os agentes também encontraram uma porção de pasta-base de cocaína com cerca de 35 gramas e uma unidade de haxixe. Todo o material indica possível atuação no tráfico.
Além disso, a equipe apreendeu quatro balanças de precisão, uma seladora a vácuo e diversos itens utilizados para embalo de drogas. Esses equipamentos reforçam a suspeita de comercialização.
Os policiais ainda recolheram R$ 1.106 em espécie, além de documentos e cartões em nome do investigado. O material será analisado no decorrer da investigação.
Após a apreensão, a Polícia Civil instaurou inquérito para dar continuidade às apurações. As autoridades buscam identificar o paradeiro do suspeito e responsabilizá-lo pelos crimes.
Enquanto isso, a apreensão de drogas em Guaçuí reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico. A polícia afirma que seguirá intensificando as operações na região.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726