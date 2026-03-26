Polícia Civil encontra arma e drogas em casa vazia em Guaçuí

Uma apreensão de drogas em Guaçuí resultou na retirada de arma de fogo, entorpecentes e dinheiro durante operação conjunta realizada na noite desta quarta-feira (25). A ação ocorreu no bairro João Ferraz de Araújo.

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A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Guaçuí, com apoio da Polícia Militar. As equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, no âmbito de investigação por tráfico de drogas.

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De acordo com a polícia, o alvo da ação é um homem de 25 anos. No entanto, ao chegarem ao imóvel, os agentes não localizaram o suspeito no local.

Apesar disso, os policiais encontraram sinais de presença recente na residência, como televisão e ventilador ligados. Em seguida, as equipes iniciaram uma busca detalhada no imóvel.

Apreensão de drogas revela estrutura de tráfico

Durante a vistoria, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, modelo G2C, além de 24 munições intactas e três deflagradas. Além disso, os policiais localizaram grande quantidade de entorpecentes.

Entre os materiais apreendidos, estavam um tablete de maconha com aproximadamente 700 gramas e 12 buchas da mesma substância, totalizando cerca de 176 gramas.

Os agentes também encontraram uma porção de pasta-base de cocaína com cerca de 35 gramas e uma unidade de haxixe. Todo o material indica possível atuação no tráfico.

Além disso, a equipe apreendeu quatro balanças de precisão, uma seladora a vácuo e diversos itens utilizados para embalo de drogas. Esses equipamentos reforçam a suspeita de comercialização.

Os policiais ainda recolheram R$ 1.106 em espécie, além de documentos e cartões em nome do investigado. O material será analisado no decorrer da investigação.

Após a apreensão, a Polícia Civil instaurou inquérito para dar continuidade às apurações. As autoridades buscam identificar o paradeiro do suspeito e responsabilizá-lo pelos crimes.

Enquanto isso, a apreensão de drogas em Guaçuí reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico. A polícia afirma que seguirá intensificando as operações na região.