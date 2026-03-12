Polícia Civil encontra pistola 9mm com suspeito em Cariacica
Suspeito de 31 anos foi localizado no bairro Vila Independência durante diligências realizadas na região conhecida como Morro dos Gamas.
A Polícia Civil do Espírito Santo registrou um homem capturado com pistola 9mm em Cariacica durante diligências realizadas na quarta-feira (11). A ação ocorreu no bairro Vila Independência, área situada no município da Grande Vitória.
A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica conduziu a operação. A equipe realizava buscas na região conhecida como Morro dos Gamas quando localizou o suspeito.
Logo após identificar o indivíduo, os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram uma arma de fogo e munições em posse do homem.
Dessa forma, a ocorrência confirmou o caso de homem capturado com pistola 9mm em Cariacica. A situação chamou atenção das autoridades devido ao tipo de armamento apreendido.
Além disso, os investigadores apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros. O equipamento apresentava o número de identificação suprimido, o que dificulta o rastreamento da origem da arma.
Os policiais também recolheram um carregador compatível com o mesmo calibre. O acessório possui capacidade para até 17 munições.
No momento da abordagem, o carregador continha 15 munições calibre 9 milímetros. Todo o material foi recolhido e encaminhado para análise na unidade policial.
Enquanto isso, os agentes realizaram os procedimentos legais previstos para esse tipo de ocorrência. Em seguida, a equipe conduziu o suspeito para a delegacia responsável pelo registro do caso.

A investigação segue sob responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. A equipe mantém o acompanhamento da ocorrência e das circunstâncias que envolvem o caso.
Segundo a Polícia Civil, as diligências ocorriam como parte de ações de monitoramento em áreas consideradas sensíveis para ocorrências criminais. Nesse contexto, os agentes intensificaram a presença policial na região.
Durante essas ações, os investigadores localizaram o suspeito no bairro Vila Independência. A abordagem resultou, portanto, no registro de homem capturado com pistola 9mm em Cariacica.
Posteriormente, os policiais formalizaram os procedimentos de praxe na delegacia. O suspeito permaneceu sob custódia durante a lavratura dos documentos necessários.
Após o registro da ocorrência, a equipe encaminhou o homem ao sistema prisional. A partir desse momento, ele permanece à disposição da Justiça.
Enquanto isso, a Polícia Civil mantém as investigações e analisa o material apreendido. As autoridades buscam identificar a origem da arma e verificar possíveis conexões com outros crimes na região.
