Polícia Civil localiza e prende condenado por homicídio em Piúma
A prisão ocorreu de forma segura e sem resistência.
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem de 30 anos que estava foragido pelo crime de homicídio. A captura aconteceu em Piúma, onde o sujeito se escondia em uma casa alugada para evitar a ação das autoridades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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O detido possui uma condenação definitiva de 13 anos de prisão por um assassinato cometido no ano de 2016, em Itapemirim. O delegado Daniel de Araujo coordenou a operação que localizou o paradeiro do envolvido após investigações da equipe policial.
A prisão ocorreu de forma segura e sem resistência. Após os procedimentos na delegacia, os agentes encaminharam o homem ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde ele cumprirá a pena imposta pela Justiça.
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