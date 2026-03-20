GCM de Marataízes moderniza segurança com novas pistolas Glock e treino anual
O programa prioriza a atualização de normas e procedimentos legais.
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes executa o Estágio de Qualificação Profissional (EQP). Esta atividade ocorre anualmente. O treinamento cumpre as exigências da legislação para a manutenção do porte de arma institucional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O programa prioriza a atualização de normas e procedimentos legais. Além disso, as instruções aprimoram o manuseio técnico de armas e táticas operacionais. O curso garante o preparo contínuo do efetivo nas ruas.
Leia também: Semáforos no Coramara dividem opiniões e geram debate sobre trânsito em Cachoeiro
Neste ano, a corporação inseriu a pistola automática Glock G17 no cotidiano das equipes especializadas. Os agentes já utilizam o novo equipamento em serviço. Anteriormente, todos passaram por instrução específica para este modelo.
A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial coordena toda a estrutura operacional. O órgão gerencia a GCM, a Guarda Patrimonial, os Guarda-vidas e a Defesa Civil. Portanto, a integração mantém o suporte preventivo da cidade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726