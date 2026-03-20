GCM de Marataízes moderniza segurança com novas pistolas Glock e treino anual

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes executa o Estágio de Qualificação Profissional (EQP). Esta atividade ocorre anualmente. O treinamento cumpre as exigências da legislação para a manutenção do porte de arma institucional.

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O programa prioriza a atualização de normas e procedimentos legais. Além disso, as instruções aprimoram o manuseio técnico de armas e táticas operacionais. O curso garante o preparo contínuo do efetivo nas ruas.

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Neste ano, a corporação inseriu a pistola automática Glock G17 no cotidiano das equipes especializadas. Os agentes já utilizam o novo equipamento em serviço. Anteriormente, todos passaram por instrução específica para este modelo.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial coordena toda a estrutura operacional. O órgão gerencia a GCM, a Guarda Patrimonial, os Guarda-vidas e a Defesa Civil. Portanto, a integração mantém o suporte preventivo da cidade.