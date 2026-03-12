Polícia estoura ponto de drogas em Ibatiba

A Polícia Militar prendeu um suspeito por tráfico de drogas no bairro São José, em Ibatiba, após receber denúncias de moradores sobre ameaças e venda de entorpecentes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo relatos, dois indivíduos conhecidos na região utilizavam um trilho entre as ruas 18 de Outubro e Olinda Aleixo para comercializar drogas.

Leia mais: Fraude de energia termina em prisão em Cachoeiro de Itapemirim

Além disso, moradores informaram que os suspeitos ameaçavam pessoas do bairro e tentavam impedir denúncias às autoridades policiais.

De acordo com um morador, um dos suspeitos teria ameaçado recentemente um residente da região. Ele afirmou que não queria que a polícia fosse acionada no local.

Diante das informações, os militares acionaram o serviço reservado do batalhão. Em seguida, a equipe iniciou monitoramento discreto no local para verificar a veracidade das denúncias.

Durante a vigilância, os policiais observaram um indivíduo na entrada do trilho, próximo à rua 18 de Outubro.

Segundo os militares, o homem demonstrava comportamento típico de vigilância, observando constantemente a movimentação nas proximidades.

Em determinado momento, o suspeito aproximou-se de um veículo táxi. Na ocasião, ele carregava uma sacola contendo embalagens plásticas.

Os policiais também visualizaram substância esverdeada dentro da sacola. O material apresentava características semelhantes à maconha.

Entretanto, o posicionamento das equipes impediu a abordagem imediata naquele momento. Mesmo assim, os policiais continuaram monitorando a movimentação no local.

Tráfico de drogas no bairro São José

Posteriormente, os militares realizaram deslocamento pelo trilho citado na denúncia. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram novamente o suspeito.

Em seguida, os militares deram ordem legal de parada para abordagem. No entanto, o homem fugiu a pé e entrou rapidamente em uma residência próxima.

Diante da tentativa de fuga, os militares iniciaram acompanhamento imediato. Logo depois, os policiais alcançaram o suspeito dentro do imóvel.

Na entrada da residência, os agentes visualizaram uma balança de precisão e um rádio comunicador.

Além disso, os policiais encontraram uma sacola contendo substância semelhante à maconha. Diante da situação de flagrante, os militares realizaram buscas no interior do imóvel.

Durante a varredura, os policiais localizaram grande quantidade de entorpecentes escondida dentro da casa. Segundo a polícia, parte da droga estava escondida dentro de um sofá.

Após a contabilização, os policiais apreenderam 95 pedras de crack prontas para venda. Além disso, os agentes encontraram uma porção maior da mesma substância com cerca de 110 gramas.

Os policiais também apreenderam 72 pinos pequenos e 13 pinos grandes de cocaína. Durante a ação, a equipe encontrou 13 buchas de maconha e dois tabletes da substância.

Segundo a polícia, a maconha apreendida totalizou cerca de 1,5 quilo. Além das drogas, os policiais recolheram materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Os militares também apreenderam uma balança de precisão, um rádio comunicador e R$ 24 em dinheiro. Durante a abordagem, o suspeito afirmou que as drogas pertenciam a outro indivíduo.

Ele também declarou que realizava a venda das substâncias no local. Segundo o relato, a residência funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de drogas.

De acordo com a polícia, as circunstâncias indicam divisão de tarefas entre os envolvidos. O trilho entre as ruas seria utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas no bairro São José, em Ibatiba.

Em seguida, os militares conduziram o homem à delegacia para os procedimentos legais.