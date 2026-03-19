Polícia Federal derruba esquema milionário de fraude no INSS no ES
A investigação, que começou em Minas Gerais, revelou a utilização de múltiplas identidades para obter indevidamente benefícios de Pensão por Morte.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19), a Operação Copium, para investigar um esquema de fraude envolvendo a concessão irregular de benefícios de Pensão por Morte do INSS na Grande Vitória, no Espírito Santo. A ação, que teve início em 2023, é um desdobramento de apurações realizadas em Minas Gerais, onde foram descobertas práticas semelhantes de fraude com múltiplas identidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Fraude no INSS: uso de múltiplas identidades
A investigação revelou que a fraude ocorria por meio da utilização de diversas identidades falsas para obter de forma indevida os benefícios de Pensão por Morte. Inicialmente, o prejuízo estimado supera os R$ 600 mil, valor que pode aumentar à medida que o inquérito avança e outros envolvidos sejam identificados. A fraude atingiu tanto o estado do Espírito Santo quanto Minas Gerais, com documentos falsificados e informações manipuladas para beneficiar criminosos.
Mandado de busca cumprido na Operação Copium
Durante a Operação Copium, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. As autoridades federais estão em busca de provas adicionais para fortalecer as investigações e identificar todos os responsáveis. A investigada, cujo nome ainda não foi revelado, poderá responder por falsificação de documentos, uso de documentos falsos e estelionato previdenciário.
A Operação Copium segue em andamento, com o foco de impedir que mais benefícios fraudulentos sejam concedidos e de recuperar o dinheiro desviado. O prejuízo ao erário pode ser ainda maior conforme o aprofundamento das apurações, sendo essencial para as autoridades que os responsáveis sejam identificados e devidamente punidos.
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