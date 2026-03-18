PRF recupera veículo roubado em Rio Novo do Sul e prende motorista
Durante fiscalização na BR-101, Polícia Rodoviária Federal identifica carro com sinais de adulteração e registro de roubo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quinta-feira (18), um veículo roubado em Rio Novo do Sul durante fiscalização no km 400 da BR-101. Os policiais abordaram um Volkswagen Gol de cor cinza e identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a análise detalhada, os agentes descobriram que as numerações do chassi e motor haviam sido alteradas. Após verificação, confirmaram que o automóvel possuía restrição de roubo, registrada no município do Rio de Janeiro (RJ) em 28 de maio de 2023.
Leia também: Polícia Civil prende suspeito por estelionato contra idoso em Marataízes
Veículo roubado em Rio Novo do Sul
A descoberta levou a PRF a agir prontamente. O condutor do veículo foi detido, e a ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Itapemirim/ES, para os procedimentos legais. O carro foi apreendido e será encaminhado para perícia.
A operação da PRF reforça o compromisso das autoridades com a segurança nas rodovias capixabas. A polícia intensifica suas ações para combater o roubo e a adulteração de veículos, visando desmantelar o tráfico e garantir a segurança da população.
O suspeito será ouvido pela Polícia Civil, que dará sequência à investigação. A PRF segue atenta, realizando fiscalizações regulares nas estradas estaduais e federais para identificar e reprimir atividades criminosas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726