PRF recupera veículo roubado em Rio Novo do Sul e prende motorista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quinta-feira (18), um veículo roubado em Rio Novo do Sul durante fiscalização no km 400 da BR-101. Os policiais abordaram um Volkswagen Gol de cor cinza e identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo.

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Durante a análise detalhada, os agentes descobriram que as numerações do chassi e motor haviam sido alteradas. Após verificação, confirmaram que o automóvel possuía restrição de roubo, registrada no município do Rio de Janeiro (RJ) em 28 de maio de 2023.

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Veículo roubado em Rio Novo do Sul

A descoberta levou a PRF a agir prontamente. O condutor do veículo foi detido, e a ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Itapemirim/ES, para os procedimentos legais. O carro foi apreendido e será encaminhado para perícia.

A operação da PRF reforça o compromisso das autoridades com a segurança nas rodovias capixabas. A polícia intensifica suas ações para combater o roubo e a adulteração de veículos, visando desmantelar o tráfico e garantir a segurança da população.

O suspeito será ouvido pela Polícia Civil, que dará sequência à investigação. A PRF segue atenta, realizando fiscalizações regulares nas estradas estaduais e federais para identificar e reprimir atividades criminosas.