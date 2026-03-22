Polícia Militar intercepta comércio de drogas em Cachoeiro

A Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu uma carga variada de entorpecentes no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde de sábado (21). A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina da Equipe Charlie, do 9º BPM. O suspeito conseguiu escapar da abordagem, mas abandonou o material ilícito no local.

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Os militares monitoraram a região após receberem denúncias anônimas sobre o tráfico na localidade conhecida como “Fazendinha”. Segundo os relatos, um homem de roupas escuras gerenciava a venda de substâncias proibidas no local. Por isso, a guarnição estabeleceu um ponto de observação estratégica para confirmar a atividade criminosa.

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Durante a diligência, os soldados identificaram o indivíduo comercializando os produtos. Entretanto, ao perceber a aproximação da viatura, o homem desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga a pé. Na pressa de fugir, ele deixou para trás uma sacola contendo o estoque de entorpecentes e dinheiro em espécie.

O inventário da apreensão contabilizou 98 pedras de crack e 28 pinos de cocaína. Além disso, os agentes encontraram 10 papelotes de PAC, quatro buchas de maconha e unidades de lança-perfume e MDMA. O valor de R$ 127,00, possivelmente oriundo do comércio ilegal, também foi recolhido.

Posteriormente, os policiais encaminharam todo o material para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Atualmente, a Polícia Civil mantém a custódia dos itens para dar seguimento aos procedimentos de investigação e incineração das substâncias.