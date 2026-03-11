Polícia prende dois foragidos durante patrulhamento em Mimoso do Sul

A Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão em Mimoso do Sul durante ações de patrulhamento realizadas entre os dias 10 e 11 de março. As detenções ocorreram em diferentes bairros do município e resultaram na prisão de dois homens, de 28 e 43 anos.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, guarnições da 15ª Companhia Independente receberam dados do setor de inteligência sobre a existência dos mandados judiciais. Em seguida, os policiais confirmaram as ordens de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Após a verificação das informações, as equipes iniciaram diligências para localizar os suspeitos. Assim, os militares intensificaram o patrulhamento em pontos indicados pelas investigações.

Durante as buscas, os policiais encontraram um dos homens no bairro Morro da Palha. Logo depois da abordagem, a equipe confirmou a existência do mandado judicial e realizou a prisão do suspeito.

Além disso, outra equipe da Polícia Militar localizou o segundo homem no Centro da cidade. Os militares realizaram a abordagem e, posteriormente, confirmaram a ordem judicial em aberto.

Assim que concluíram os procedimentos no local, os policiais detiveram os dois suspeitos e seguiram com as providências legais. Em seguida, as equipes encaminharam os homens para a delegacia responsável.

Mandados de prisão em Mimoso do Sul

Os policiais conduziram os suspeitos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No local, os agentes apresentaram os detidos à autoridade policial para a realização dos procedimentos legais.

Segundo a Polícia Militar, os mandados de prisão em Mimoso do Sul estão relacionados a crimes previstos no Código Penal brasileiro. Um dos mandados refere-se ao artigo 157, que trata do crime de roubo.

Além disso, o outro mandado judicial está ligado ao artigo 129 do Código Penal, que prevê o crime de lesão corporal. As autoridades judiciais já haviam expedido as ordens de prisão anteriormente.

A Polícia Militar destacou que o trabalho de inteligência e o patrulhamento preventivo contribuem diretamente para o cumprimento de decisões judiciais. Dessa forma, as equipes conseguem localizar suspeitos e executar mandados pendentes.

Além disso, a corporação reforçou que continuará realizando operações e patrulhamentos em diferentes regiões do município. Essas ações buscam garantir o cumprimento de ordens judiciais e reforçar a segurança pública.

Por fim, a investigação e os procedimentos relacionados aos mandados de prisão em Mimoso do Sul seguem sob responsabilidade da Polícia Civil. A partir de agora, o caso continuará com as etapas legais previstas pela Justiça.