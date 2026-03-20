Ponto de tráfico em Guaçuí é desarticulado pela Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de dois indivíduos nesta quarta-feira (18). A ação ocorreu na rua José Azevedo de Carvalho, em Guaçuí.

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A princípio, o setor de inteligência do 3º BPM monitorou a região. Com base nesses dados, a equipe da Rádio Patrulha com Apoio Motorizado (ROR) intensificou a vigilância no local.

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Durante o patrulhamento, os militares interceptaram um homem que deixava o imóvel sob suspeita. Com ele, a equipe localizou dois pinos de cocaína. O abordado admitiu a compra da droga na residência monitorada.

Posteriormente, os agentes entraram na casa para averiguação. No interior do imóvel, a guarnição localizou um adolescente em posse de dez pinos de cocaína e R$ 120,00 em espécie.

Procedimentos

Segundo o comandante da operação, o jovem confessou a comercialização do material ilícito no momento da abordagem.

Em virtude dos fatos, os policiais encaminharam o menor de idade à delegacia por ato análogo ao tráfico de drogas. Por outro lado, o comprador responderá perante a autoridade policial como usuário de entorpecentes.