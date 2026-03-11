População afirma que Itapemirim está no caminho certo; aprovação é de mais de 54%

Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, nesta quarta-feira (11), pelo AQUINOTICIAS.COM, avaliou a percepção dos moradores de Itapemirim sobre áreas estratégicas da administração municipal, como saúde, educação, estradas e a avaliação geral sobre os rumos da cidade.

Saúde pública

De acordo com o levantamento, 49% dos entrevistados afirmaram aprovar a saúde pública no município, enquanto 40,5% disseram reprovar. Outros 10,5% não souberam ou preferiram não responder.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a saúde pública no município? 49,0% Aprova 40,5% Desaprova 10,5% NS/NR

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de aprovação pode variar entre 44,1% e 53,9%. Já a reprovação pode oscilar entre 35,6% e 45,4%.

Educação

Na avaliação da educação municipal, 71,5% dos entrevistados disseram aprovar o serviço, enquanto 20,5% afirmaram reprovar. Outros 8% não souberam ou preferiram não responder.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a educação no município? 71,5% Aprova 20,5% Desaprova 8,0% NS/NR

Aplicando a margem de erro, o percentual de aprovação pode variar entre 66,6% e 76,4%. Já a reprovação oscila entre 15,6% e 25,4%.

Estradas do município

A situação das estradas aparece como um dos pontos mais críticos apontados pelos entrevistados. Segundo a pesquisa, 65,5% dos eleitores reprovam as condições das estradas, enquanto 20,5% aprovam. Outros 14% não souberam ou preferiram não responder.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova as estradas do município? 65,5% Desaprova 20,5% Aprova 14,0% NS/NR

Com a margem de erro, o índice de reprovação varia entre 60,6% e 70,4%. Já a aprovação pode oscilar entre 15,6% e 25,4%.

Avaliação sobre os rumos do município

Quando questionados sobre se a cidade está no caminho certo, 54,5% dos entrevistados afirmaram que Itapemirim está no caminho certo, enquanto 32,5% consideram que o município está no caminho errado. Outros 13% não souberam ou preferiram não responder.

Em sua opinião, o município de Itapemirim está no caminho certo ou errado? 54,5% Certo 32,5% Errado 13,0% NS/NR

Considerando a margem de erro, o percentual dos que acreditam que o município está no caminho certo pode variar entre 49,6% e 59,4%. Já os que avaliam que a cidade segue no caminho errado podem oscilar entre 27,6% e 37,4%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.