População afirma que Itapemirim está no caminho certo; aprovação é de mais de 54%
Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, nesta quarta-feira (11), pelo AQUINOTICIAS.COM, avaliou a percepção dos moradores de Itapemirim sobre áreas estratégicas da administração municipal, como saúde, educação, estradas e a avaliação geral sobre os rumos da cidade.
Saúde pública
De acordo com o levantamento, 49% dos entrevistados afirmaram aprovar a saúde pública no município, enquanto 40,5% disseram reprovar. Outros 10,5% não souberam ou preferiram não responder.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a saúde pública no município?
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de aprovação pode variar entre 44,1% e 53,9%. Já a reprovação pode oscilar entre 35,6% e 45,4%.
Educação
Na avaliação da educação municipal, 71,5% dos entrevistados disseram aprovar o serviço, enquanto 20,5% afirmaram reprovar. Outros 8% não souberam ou preferiram não responder.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a educação no município?
Aplicando a margem de erro, o percentual de aprovação pode variar entre 66,6% e 76,4%. Já a reprovação oscila entre 15,6% e 25,4%.
Estradas do município
A situação das estradas aparece como um dos pontos mais críticos apontados pelos entrevistados. Segundo a pesquisa, 65,5% dos eleitores reprovam as condições das estradas, enquanto 20,5% aprovam. Outros 14% não souberam ou preferiram não responder.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova as estradas do município?
Com a margem de erro, o índice de reprovação varia entre 60,6% e 70,4%. Já a aprovação pode oscilar entre 15,6% e 25,4%.
Avaliação sobre os rumos do município
Quando questionados sobre se a cidade está no caminho certo, 54,5% dos entrevistados afirmaram que Itapemirim está no caminho certo, enquanto 32,5% consideram que o município está no caminho errado. Outros 13% não souberam ou preferiram não responder.
Em sua opinião, o município de Itapemirim está no caminho certo ou errado?
Considerando a margem de erro, o percentual dos que acreditam que o município está no caminho certo pode variar entre 49,6% e 59,4%. Já os que avaliam que a cidade segue no caminho errado podem oscilar entre 27,6% e 37,4%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
