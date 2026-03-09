População reprova atuação de vereadores em Piúma

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada nesta segunda-feira (9), pelo AQUINOTICIAS.COM, avaliou a percepção dos eleitores de Piúma sobre a atuação da Câmara Municipal e o papel de fiscalização exercido pelos vereadores.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma? 40,5% Desaprova 39,0% Aprova 20,5% NS/NR

De acordo com o levantamento, 40,5% dos entrevistados afirmaram reprovar a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma. Cerca de 39,0% disseram aprovar o desempenho do Legislativo. Outros 20,5% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de reprovação varia entre 35,6% e 45,4%, enquanto a taxa de aprovação oscila entre 34,1% e 43,9%.

O Ipeses também procurou saber a opinião do eleitor sobre a fiscalização exercida pelos vereadores em relação à administração municipal. Nesse cenário, 43,0% dos entrevistados afirmaram que os vereadores não estão fiscalizando corretamente a gestão, enquanto 37,0% entendem que a fiscalização ocorre de forma adequada.

Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal? 43,0% Não 37,0% Sim 20,0% NS/NR

Já 20,0% não souberam ou preferiram não opinar.

Aplicando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual dos que acreditam que não há fiscalização adequada oscila entre 38,1% e 47,9%. Já entre os que avaliam que os vereadores fiscalizam corretamente, o índice varia de 32,1% a 41,9%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.