População reprova atuação de vereadores em Piúma
O Ipeses também procurou saber a opinião do eleitor sobre a fiscalização exercida pelos vereadores em relação à administração municipal.
Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada nesta segunda-feira (9), pelo AQUINOTICIAS.COM, avaliou a percepção dos eleitores de Piúma sobre a atuação da Câmara Municipal e o papel de fiscalização exercido pelos vereadores.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma?
De acordo com o levantamento, 40,5% dos entrevistados afirmaram reprovar a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma. Cerca de 39,0% disseram aprovar o desempenho do Legislativo. Outros 20,5% não souberam ou preferiram não responder.
Leia também: Ipeses: maioria dos eleitores de Piúma votaria em candidatos apoiados por Paulo Cola
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de reprovação varia entre 35,6% e 45,4%, enquanto a taxa de aprovação oscila entre 34,1% e 43,9%.
O Ipeses também procurou saber a opinião do eleitor sobre a fiscalização exercida pelos vereadores em relação à administração municipal. Nesse cenário, 43,0% dos entrevistados afirmaram que os vereadores não estão fiscalizando corretamente a gestão, enquanto 37,0% entendem que a fiscalização ocorre de forma adequada.
Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal?
Já 20,0% não souberam ou preferiram não opinar.
Aplicando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual dos que acreditam que não há fiscalização adequada oscila entre 38,1% e 47,9%. Já entre os que avaliam que os vereadores fiscalizam corretamente, o índice varia de 32,1% a 41,9%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726