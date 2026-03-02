Porto Canoa recebe a Feira Parceria Legal com atrações e serviços gratuitos

O bairro Porto Canoa, na Serra, recebe a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor. O evento acontece entre 6 e 8 de março no bairro

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os moradores poderão contar com uma série de serviços gratuitos como orientação jurídica, renegociação de débitos, além de oferecer opções gastronômicas e culturais para toda a família.

Leia também: Mimoso do Sul une forças para apoiar vítimas das chuvas em Minas Gerais

Sob a coordenação do Procon, a feira concentrará atendimentos essenciais em um único espaço, facilitando o acesso da população a diversos serviços sem a necessidade de percorrer diferentes locais da cidade. O evento também fortalece a economia local, estimulando o comércio e o empreendedorismo do bairro.

Serviços gratuitos para a comunidade

O sábado (7) será dedicado aos atendimentos sociais e de cidadania. Das 8h às 13h, diversos órgãos trabalharão juntos para facilitar a vida dos cidadãos. A Polícia Científica realizará a emissão da segunda via do RG, enquanto a Defensoria Pública oferecerá assistência jurídica gratuita.

Além disso, EDP e Cesan estarão no local realizando renegociação de débitos e o cadastro na tarifa social. A Rede Abraço prestará acolhimento e orientação social, e o Procon se encarregará de abrir reclamações e fornecer orientação aos consumidores.

Gastronomia e música animam o público

A feira também apostará em gastronomia e música para atrair e entreter os moradores. A praça de alimentação reunirá comerciantes locais, oferecendo opções variadas para o público, gerando renda e valorizando pequenos empreendedores.

A programação musical se estende pelos três dias do evento. Na sexta-feira, a animação fica por conta de Cadu Caruzo e Casaca. Contudo, no sábado, o público pode conferir Forró Raiz e Marcelo Ribeiro. O domingo será marcado pelas apresentações de Luan e Samba de Quintal.

O impacto do evento

Enquanto uma parte do público resolve questões burocráticas, outra poderá aproveitar as apresentações culturais e os momentos de lazer. Dessa forma, Porto Canoa se transforma em um ponto de encontro entre cidadania, cultura e oportunidades, promovendo bem-estar e união para a comunidade.

O evento reafirma o compromisso com o consumidor e impulsiona o empreendedorismo local, com um impacto positivo para todos os envolvidos.