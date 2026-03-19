Prefeito de Muniz Freire nega desvio e detalha uso de verba em obras da ES-379
Por meio de uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (18), ele negou as acusações e esclareceu sobre a alocação do recurso.
Após denúncias de suposto desvio de recursos públicos destinados a obras na rodovia ES-379, o prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB), se pronunciou.
Por meio de uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (18), ele negou as acusações e esclareceu sobre a alocação do recurso.
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“Houve uma economia para o município para o estado diante de uma obra que já vai ser executada pelo governo do estado não me justifica gastar esse recurso sabendo que a minha cidade precisa de tantas outras obras que a gente pode pedir ao governador até por esse coração grande que ele tem a gente conseguir essa verba reverter em outras que tem mais necessidade”, explica o chefe do Poder Executivo municipal.
O município optou por tentar realocar os recursos após o Governo do Estado publicar edital de licitação para contratação de empresa, para elaboração de projeto e execução das obras de implantação e pavimentação da ES-379, no trecho entre Muniz Freire e Iúna.
Como trata-se da mesma rodovia, o município entendeu por bem não duplicar investimentos e usar os recursos já garantidos para melhorar outras áreas da cidade.
“Nós temos a nossa praça que foi destruída com vendaval nós temos galeria do São Vicente, galeria do Centro da cidade, onde corta o Ribeirão Vargem Grande. Então, tem muitas outras obras”, afirma Dito Silva.
O secretário municipal de Planejamento, Marciano Areias, explica que, diferente das denúncias, os serviços foram realizados na ES-379. Os recursos permanecem nos cofres públicos e serão declarados na prestação de contas.
“O planejamento acompanha a fiscalização para o setor de engenharia. Então, é feito as medições. Só para as pessoas entenderem, foi feito a primeira e a segunda medição e foi pago serviço executado. Tá lá, perfeito. A terceira e a quarta medição foi executada. As pessoas que fizeram a visita a obra, viu que tem obra”, destacou.
O chefe da pasta ainda explicou que o dinheiro tá em conta, descontando o que foi pago. Ressaltou também que remeteu ao concedente, que é a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). “Então, com a equipe dela tá analisando e a gente vai fazer o fechamento da prestação de conta”, disse.
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