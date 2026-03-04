Prefeito Léo Português é honesto para maioria dos eleitores de Anchieta
O levantamento também questionou se o eleitor votaria novamente no mesmo candidato caso pudesse voltar atrás na escolha para o comando do Poder Executivo municipal
A maioria dos eleitores de Anchieta avalia o prefeito Léo Português como uma pessoa honesta, segundo estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM.
Na sua opinião, o atual Prefeito Léo Português é uma pessoa honesta?
De acordo com os dados, 49,8% dos entrevistados responderam que o prefeito é honesto, enquanto 30,7% afirmaram que não. Outros 19,5% não souberam ou preferiram não opinar.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o índice de eleitores que consideram o prefeito honesto pode variar entre 44,9% e 54,7%, mantendo-se acima do percentual dos que discordam dessa avaliação, que oscila entre 25,8% e 35,6%.
O levantamento também questionou se o eleitor votaria novamente no mesmo candidato caso pudesse voltar atrás na escolha para a Prefeitura de Anchieta. Os números apontam 45,4% de respostas negativas e 42,0% positivas, além de 12,7% que afirmaram não saber ou não responderam.
Dentro da margem de erro, o percentual dos que não votariam novamente pode variar entre 40,5% e 50,3%, enquanto os que repetiriam o voto oscilam entre 37,1% e 46,9%, o que aponta para um empate técnico.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
