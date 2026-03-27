Prêmio Jovem Cientista abre inscrições com foco em IA

A Secretaria da Educação abriu as inscrições para a 32ª edição do Prêmio Jovem Cientista (PJC) e mobiliza estudantes da rede pública a desenvolver soluções inovadoras com foco social.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa, que neste ano traz o tema “Inteligência Artificial para o Bem Comum”, estimula alunos do Ensino Médio a refletirem sobre o uso ético, inclusivo e sustentável da tecnologia. Além disso, o prêmio propõe que os participantes apresentem respostas concretas para desafios reais da sociedade.

Podem participar estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio ou no Ensino Médio Integrado, desde que tenham até 25 anos até 31 de dezembro de 2026. As inscrições seguem abertas até 31 de julho de 2026 e devem ser realizadas no site oficial do prêmio. No entanto, cada candidato pode inscrever apenas um projeto, que precisa ser original e contar com a orientação de um professor.

Leia também: Fapes lança edital internacional para combater resistência antimicrobiana

Os trabalhos devem apresentar aplicação prática e, ao mesmo tempo, dialogar com os eixos temáticos definidos pela organização. Entre eles, destacam-se áreas como IA & Escola, IA & Comunidade, IA & Cidadania Digital, IA & Bem-estar, IA & Criação e Inovação e IA & Arte e Cultura. Dessa forma, o prêmio amplia as possibilidades de abordagem e incentiva a criatividade dos estudantes.

Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo destaca que a iniciativa fortalece a cultura científica entre os jovens.

“O incentivo à pesquisa amplia as oportunidades de aprendizagem e estimula o protagonismo estudantil. Além disso, a inovação desempenha papel essencial na formação dos alunos e na construção de soluções que geram impacto positivo na sociedade”, explica.

O prêmio

Fruto de uma parceria entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação Roberto Marinho, o prêmio busca estimular a pesquisa desde a educação básica. Ao longo de mais de quatro décadas, a iniciativa revela talentos e contribui diretamente para o avanço científico no país.

Além de valorizar o desempenho dos estudantes, o prêmio também reconhece o trabalho das escolas e dos professores orientadores. Na categoria Ensino Médio, os alunos premiados recebem R$ 5 mil, notebook e bolsa de Iniciação Científica do CNPq. Enquanto isso, a instituição de ensino com melhor desempenho pode receber até R$ 40 mil para investir em infraestrutura pedagógica e científica. Já os professores orientadores também serão contemplados com notebooks.

O CNPq disponibiliza uma trilha educativa com carga horária de 20 horas para apoiar os participantes. Esse suporte metodológico orienta desde a definição do problema de pesquisa até a elaboração final do projeto, garantindo mais qualidade e consistência aos trabalhos apresentados.