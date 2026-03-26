Presidente Kennedy realiza Dia D de vacinação contra influenza
Ação acontece neste sábado, a partir das 8h, em unidades básicas de saúde do município, com foco nos grupos prioritários.
A Prefeitura de Presidente Kennedy realiza, neste sábado (28), uma mobilização voltada à vacinação contra influenza. A ação, portanto, integra a estratégia de multivacinação e busca ampliar a cobertura vacinal no município. Além disso, a Secretaria de Saúde coordena a iniciativa em diferentes unidades básicas de saúde, com início previsto para as 8h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A campanha ocorre simultaneamente em várias localidades. Dessa forma, a população pode procurar atendimento nas unidades de Sede, Marobá, Jaqueira, Santa Lúcia, São Paulo e Cancelas.
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Os moradores devem apresentar cartão de vacina, CPF e cartão do SUS. Com isso, as equipes conseguem registrar corretamente a imunização e atualizar os dados dos usuários.
A campanha de vacinação contra influenza atende, principalmente, os grupos prioritários. Entre eles, estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas. Também participam idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e professores.
Além desses públicos, a estratégia inclui povos indígenas e pessoas em situação de rua. Da mesma forma, profissionais das forças de segurança e salvamento e integrantes das Forças Armadas também fazem parte da lista. Ainda, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais entram no grupo.
A campanha contempla, ainda, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros. Além disso, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuários também estão incluídos. Em seguida, a ação alcança trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Por fim, quilombolas também integram o público-alvo.
Dessa maneira, a mobilização organiza diferentes frentes de atendimento e amplia o alcance da vacinação. Ao mesmo tempo, o município distribui os pontos de aplicação para atender as regiões definidas.
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