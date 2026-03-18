Previsão do tempo no Espírito Santo: calor e tempo aberto marcam o dia

O tempo no Espírito Santo nesta quarta-feira (17) será marcado por céu claro e poucas nuvens, sem previsão de chuvas. Desse modo, o sistema de alta pressão predominante mantém o ar seco, com temperaturas mínimas ligeiramente mais altas e ventos fracos. Assim, a sensação de calor tende a aumentar, especialmente nas áreas de menor altitude. Abaixo, confira a previsão detalhada para as principais regiões do estado:

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Grande Vitória, regiões Sul e Serrana

Em Vitória e região, o céu continuará limpo, com pouca nebulosidade e sem chuvas previstas. As temperaturas oscilarão entre 23 °C e 31 °C. Assim, a máxima poderá ser alcançada durante a tarde, com sensação de calor.

Nas áreas mais baixas da Região Sul, a temperatura mínima será de 21 °C, com máxima de 33 °C. Desse modo, nas áreas de maior altitude, como em cidades serranas, as temperaturas ficarão entre 19 °C e 31 °C, proporcionando um clima mais ameno.

O clima na Região Serrana também será de céu claro e sem chuvas. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas mínimas serão de 21 °C, com máxima de 30 °C. Assim, nas partes mais altas, os termômetros podem variar entre 18 °C e 29 °C, com temperaturas agradáveis.

Regiões Norte, Noroeste e Nordeste

A previsão indica céu limpo e sem chuvas para a Região Norte. As mínimas serão de 24 °C e as máximas de 34 °C, com bastante calor durante o dia.

No Noroeste, a previsão também é de tempo aberto, com poucas nuvens e sem expectativa de chuvas. Além disso, nas áreas mais baixas, a temperatura mínima será de 23 °C, podendo chegar até 34 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as mínimas devem variar entre 22 °C e as máximas ficarão em torno de 31 °C.

Na Região Nordeste, o tempo será semelhante, com céu claro e sem chuvas. As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C, proporcionando um dia quente, mas agradável.