Previsão do tempo: veja como fica o clima em cada região do Espírito Santo

A previsão do tempo indica instabilidade em todo o Espírito Santo nesta terça-feira. A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o estado.

Por isso, há previsão de chuva passageira em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas. Além disso, as temperaturas máximas devem diminuir em comparação aos últimos dias.

De acordo com o Incaper, o vento sopra de fraco a moderado ao longo do litoral. Dessa forma, o clima permanece mais ameno em parte do estado.

Confira a previsão

Na Grande Vitória, o céu apresenta variação de nuvens ao longo do dia. Além disso, podem ocorrer chuvas rápidas em alguns períodos. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. A temperatura mínima prevista é de 23 °C e a máxima chega a 31 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 24 °C e 30 °C.

Na Região Sul, o cenário também inclui variação de nuvens e chuva passageira em alguns momentos do dia. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 23 °C e 32 °C. Já nas áreas altas, os termômetros ficam entre 19 °C e 26 °C.

Na Região Serrana, o céu apresenta variação de nuvens ao longo do dia. Ao mesmo tempo, podem ocorrer chuvas rápidas em alguns períodos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 22 °C e 29 °C. Nas áreas altas, os termômetros variam entre 19 °C e 27 °C.

No Norte do estado, a previsão também indica variação de nuvens e chuva passageira em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 23 °C e 32 °C.

Já na Região Noroeste, o cenário permanece semelhante. O dia terá variação de nuvens e possibilidade de chuva rápida. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 24 °C e 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 29 °C.

Por fim, na Região Nordeste, a previsão também indica variação de nuvens e chuva passageira em alguns momentos do dia. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 24 °C e 31 °C.