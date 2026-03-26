Previsão indica calor e pouca chuva no Espírito Santo nesta quinta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira indica mudanças rápidas no clima em algumas regiões do Espírito Santo. O dia começa com chuva passageira entre a madrugada e a manhã na Grande Vitória e no Nordeste capixaba. No entanto, ao longo das horas, o tempo abre e não há expectativa de novas precipitações.

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Além disso, nas demais regiões do Estado, o céu fica parcialmente nublado durante todo o dia. Ainda assim, não há previsão de chuva. As temperaturas permanecem estáveis em todo o território capixaba, o que mantém o padrão típico dos últimos dias.

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Previsão por regiões

Na Grande Vitória, a manhã começa com chuva rápida. Contudo, o sol aparece gradualmente e predomina no restante do dia. As temperaturas variam entre 24 °C e 33 °C. Em Vitória, os termômetros registram mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Já na Região Sul, o tempo segue firme. O céu fica parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Além disso, os ventos sopram de forma fraca a moderada no litoral. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 22 °C e 35 °C. Nas regiões mais altas, os termômetros marcam mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, o cenário é semelhante. O céu apresenta variação de nuvens, porém sem chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 21 °C e 32 °C nas áreas mais baixas. Já nas regiões elevadas, os índices variam de 19 °C a 30 °C.

Por outro lado, na Região Norte, o tempo segue estável. O céu permanece parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 24 °C e 33 °C.

Na Região Noroeste, o calor ganha destaque. Apesar da presença de nuvens, o tempo continua firme. Nas áreas menos elevadas, os termômetros podem chegar a 36 °C, com mínima de 23 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação fica entre 22 °C e 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, a chuva rápida marca o início do dia. Entretanto, o tempo abre ainda pela manhã e segue sem novas precipitações. As temperaturas variam entre 25 °C e 32 °C.