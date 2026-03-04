Procissão no mar marca tradição de mais de 100 anos em Marataízes

Todos os anos, o mar de Marataízes se transforma em cenário de uma das manifestações culturais e religiosas mais marcantes do litoral sul capixaba. No segundo domingo de março, que neste ano será em 8 de março, embarcações coloridas tomam a orla da cidade durante a tradicional Festa das Canoas, que chega aos 116 anos reafirmando a devoção dos pescadores e o vínculo histórico da cidade com o mar.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A tradição começou em 1910, quando pescadores da região enfrentavam um período de escassez na pesca. Diante da dificuldade, eles fizeram uma promessa ao Divino Espírito Santo, pedindo fartura no mar. Após a graça alcançada, os homens passaram a agradecer todos os anos com uma procissão marítima, missa solene e homenagens em alto-mar. Assim nasceu uma celebração que atravessou gerações e se consolidou como patrimônio cultural do município.

Leia também: Anchieta realiza consulta pública sobre novas regras para uso da orla marítima

Além disso, a devoção ao Divino Espírito Santo possui raízes na tradição portuguesa. Imigrantes açorianos trouxeram essa fé para o Espírito Santo entre o final do século XIX e o início do século XX. Em Marataízes, essa devoção se integrou à rotina da pesca e passou a marcar o calendário cultural da cidade.

Preparativos mobilizam a comunidade

A semana que antecede os festejos mobiliza toda a comunidade. Nesse período, a bandeira do Divino percorre as casas da cidade levada por devotos ao som do tambor. O estandarte, que traz a pomba branca cercada por fitas coloridas, é recebido com orações e rituais de proteção.

Durante a visita, muitas famílias beijam a bandeira, amarram fitas nos pulsos e renovam promessas. Dessa forma, a tradição atravessa gerações e mantém viva a devoção popular.

Enquanto isso, os pescadores se dedicam aos preparativos das embarcações. Barcos passam por pintura, reparos e decoração com bandeirolas que atravessam da proa à popa.

Procissão marítima é o momento mais esperado

O domingo festivo começa ainda ao amanhecer. Fogos anunciam o início das celebrações, enquanto a banda Lira de Ouro percorre as ruas da cidade em caminhão aberto. O cortejo musical desperta moradores, que abrem portas e janelas para acompanhar a passagem dos músicos.

Logo depois, fiéis participam da missa solene. Em seguida, o cortejo segue até o porto, onde a bandeira do Divino Espírito Santo e a imagem de Nossa Senhora da Penha conduzem os participantes até as embarcações.

Então, alinhados lado a lado, os barcos partem pela orla em uma procissão marítima que colore o mar. Esse é o momento mais aguardado da festa, quando fé, tradição e paisagem se encontram em um espetáculo que emociona moradores e visitantes.

A Festa das Canoas continua sendo um dos maiores símbolos da identidade de Marataízes. A cada março, o município revive sua própria história. Sobre as águas, a procissão marítima renova promessas e mantém viva a fé de um povo que encontra no mar e na devoção a base de sua cultura.

Serviço

116ª Festa das Canoas – Marataízes

Local: Orla de Marataízes

Data: 5 a 8 de março de 2026

Com informações da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.