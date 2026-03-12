Procon promove Negocia Itapemirim para regularizar débitos
Ação do Procon será realizada entre os dias 16 e 20 de março para moradores que desejam regularizar débitos.
A Prefeitura de Itapemirim realizará a ação Negocia Itapemirim, voltada para moradores que desejam regularizar débitos com condições facilitadas. A iniciativa permitirá que consumidores negociem diretamente com empresas participantes e busquem alternativas para quitar pendências financeiras.
Durante a ação, os moradores poderão negociar dívidas com instituições e empresas que participarão do atendimento.
Entre elas estão bancos, financeiras, a operadora Vivo, a concessionária de energia EDP e a Dacasa. Dessa forma, os participantes terão a oportunidade de estabelecer acordos diretamente com as empresas envolvidas.
A programação ocorrerá nos dias 16, 17, 18 e 20 de março, sempre das 8h às 16h, na sede do Procon de Itapemirim. Durante esse período, os consumidores poderão procurar o local para realizar atendimentos relacionados à renegociação de débitos.
