Procon promove Negocia Itapemirim para regularizar débitos

Ação do Procon será realizada entre os dias 16 e 20 de março para moradores que desejam regularizar débitos.

Negocia Itapemirim
A Prefeitura de Itapemirim realizará a ação Negocia Itapemirim, voltada para moradores que desejam regularizar débitos com condições facilitadas. A iniciativa permitirá que consumidores negociem diretamente com empresas participantes e busquem alternativas para quitar pendências financeiras.

Durante a ação, os moradores poderão negociar dívidas com instituições e empresas que participarão do atendimento.

Entre elas estão bancos, financeiras, a operadora Vivo, a concessionária de energia EDP e a Dacasa. Dessa forma, os participantes terão a oportunidade de estabelecer acordos diretamente com as empresas envolvidas.

A programação ocorrerá nos dias 16, 17, 18 e 20 de março, sempre das 8h às 16h, na sede do Procon de Itapemirim. Durante esse período, os consumidores poderão procurar o local para realizar atendimentos relacionados à renegociação de débitos.

