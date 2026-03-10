Procon realiza feirão para renegociar dívidas em Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim promove a terceira edição do Dia D de Negociações de Dívidas, um feirão voltado para consumidores que desejam renegociar pendências financeiras. O evento acontece nos dias 12 e 13 de março, das 8h às 16h.

A ação marca as comemorações pelo Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março no Brasil. Durante dois dias, consumidores terão a oportunidade de negociar diretamente com instituições financeiras e empresas participantes.

Segundo o coordenador executivo do Procon, Ricardo Fonseca, o objetivo é ajudar consumidores a recuperar a saúde financeira. Além disso, a iniciativa busca evitar situações de superendividamento.

As negociações acontecerão na sede do Procon, localizada na Rua Bernardo Horta, 210, no bairro Guandu. Durante o feirão, o órgão continuará realizando seus atendimentos normais.

Entretanto, os serviços funcionarão com senhas controladas para organizar o fluxo de consumidores. Dessa forma, o atendimento do evento não interfere nas atividades rotineiras do órgão.

Feirão reúne bancos e empresas

Nesta edição, o feirão contará com a participação de oito empresas. Estão confirmados: Banco do Brasil, Banestes, Caixa Econômica Federal, Vivo, Claro, PicPay, Crefisa e Dacasa.

Ao todo, o evento disponibilizará 160 senhas. Serão distribuídas 80 por dia, sendo sete gerais e três preferenciais.

As senhas serão entregues a partir das 8h, em cada dia do evento. O atendimento seguirá a ordem de chegada.

Além disso, apenas o titular da dívida poderá participar da negociação. Não haverá reserva de senhas nem agendamento prévio.

Quem pode participar do feirão

Para participar do feirão de negociação de dívidas, o consumidor precisa apresentar documento de identificação com RG e CPF. Dessa forma, também é necessário levar todos os documentos relacionados à dívida.

Cada empresa participante apresentará condições específicas de negociação. Em alguns casos, podem ocorrer descontos, parcelamentos ou condições diferenciadas de pagamento.

O Banestes, por exemplo, negocia operações com atraso superior a 60 dias. Já a Caixa Econômica Federal negocia créditos de pessoa física, com condições que podem chegar a 90% de desconto para pagamento à vista.

A Claro negocia contas em atraso com propostas que costumam variar entre 70% e 80% de desconto. Enquanto isso, a Dacasa oferece possibilidade de descontos de até 50% para quitação.

Outras empresas, como PicPay, Vivo e Crefisa, também participarão com condições específicas para renegociação de débitos.

Atendimento do Procon continua durante o ano

O Procon promove o Dia D de Negociação de Dívidas periodicamente desde 2025. A iniciativa busca combater o superendividamento e incentivar a educação financeira.

Além do feirão, o órgão mantém atendimento regular aos consumidores durante todo o ano. Dessa forma, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O atendimento acontece na Rua Bernardo Horta, 204, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. Também é possível agendar atendimento pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3199-1710.