Procon realiza feirão para renegociar dívidas em Cachoeiro
Mutirão do Procon acontece nos dias 12 e 13 de março e reúne bancos e empresas para negociação direta de dívidas.
O Procon de Cachoeiro de Itapemirim promove a terceira edição do Dia D de Negociações de Dívidas, um feirão voltado para consumidores que desejam renegociar pendências financeiras. O evento acontece nos dias 12 e 13 de março, das 8h às 16h.
A ação marca as comemorações pelo Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março no Brasil. Durante dois dias, consumidores terão a oportunidade de negociar diretamente com instituições financeiras e empresas participantes.
Segundo o coordenador executivo do Procon, Ricardo Fonseca, o objetivo é ajudar consumidores a recuperar a saúde financeira. Além disso, a iniciativa busca evitar situações de superendividamento.
As negociações acontecerão na sede do Procon, localizada na Rua Bernardo Horta, 210, no bairro Guandu. Durante o feirão, o órgão continuará realizando seus atendimentos normais.
Entretanto, os serviços funcionarão com senhas controladas para organizar o fluxo de consumidores. Dessa forma, o atendimento do evento não interfere nas atividades rotineiras do órgão.
Feirão reúne bancos e empresas
Nesta edição, o feirão contará com a participação de oito empresas. Estão confirmados: Banco do Brasil, Banestes, Caixa Econômica Federal, Vivo, Claro, PicPay, Crefisa e Dacasa.
Ao todo, o evento disponibilizará 160 senhas. Serão distribuídas 80 por dia, sendo sete gerais e três preferenciais.
As senhas serão entregues a partir das 8h, em cada dia do evento. O atendimento seguirá a ordem de chegada.
Além disso, apenas o titular da dívida poderá participar da negociação. Não haverá reserva de senhas nem agendamento prévio.
Quem pode participar do feirão
Para participar do feirão de negociação de dívidas, o consumidor precisa apresentar documento de identificação com RG e CPF. Dessa forma, também é necessário levar todos os documentos relacionados à dívida.
Cada empresa participante apresentará condições específicas de negociação. Em alguns casos, podem ocorrer descontos, parcelamentos ou condições diferenciadas de pagamento.
O Banestes, por exemplo, negocia operações com atraso superior a 60 dias. Já a Caixa Econômica Federal negocia créditos de pessoa física, com condições que podem chegar a 90% de desconto para pagamento à vista.
A Claro negocia contas em atraso com propostas que costumam variar entre 70% e 80% de desconto. Enquanto isso, a Dacasa oferece possibilidade de descontos de até 50% para quitação.
Outras empresas, como PicPay, Vivo e Crefisa, também participarão com condições específicas para renegociação de débitos.
Atendimento do Procon continua durante o ano
O Procon promove o Dia D de Negociação de Dívidas periodicamente desde 2025. A iniciativa busca combater o superendividamento e incentivar a educação financeira.
Além do feirão, o órgão mantém atendimento regular aos consumidores durante todo o ano. Dessa forma, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
O atendimento acontece na Rua Bernardo Horta, 204, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. Também é possível agendar atendimento pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3199-1710.
