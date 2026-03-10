Vitória promove programação especial durante o mês das mulheres com cursos gratuitos

A cidade de Vitória realiza uma programação especial durante o mês de março para celebrar, valorizar e fortalecer as mulheres. As atividades acontecem ao longo do mês e incluem ações de conscientização, capacitação, esporte e empreendedorismo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa busca promover encontros, ampliar oportunidades e incentivar a participação feminina em diferentes espaços da sociedade. Além disso, as atividades estimulam a troca de experiências e o fortalecimento de redes de apoio.

Leia também: Itapemirim abre vagas para cursos gratuitos de capacitação

Entre os eventos programados, a agenda inclui rodas de conversa sobre prevenção à violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres. As atividades acontecem em diferentes locais, como bibliotecas, centros de referência e outros espaços da cidade.

Além das rodas de conversa, a programação também apresenta encontros institucionais e reuniões voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Essas ações reforçam o debate público e ampliam o acesso à informação.

Outro destaque da agenda é a realização de ações comunitárias e eventos em espaços públicos. Entre eles estão atividades como o projeto “Maria da Penha Vai à Cidade”, encontros em feiras livres e ações sociais em bairros da capital.

Mais ações

Ainda durante o mês, a programação inclui atividades esportivas, como corridas e caminhadas da mulher. Essas iniciativas incentivam a participação feminina em práticas esportivas e promovem integração entre participantes.

A agenda também contempla eventos institucionais e reuniões de conselhos e câmaras técnicas voltadas às políticas públicas para mulheres. Dessa forma, a programação articula diferentes setores e fortalece ações de enfrentamento à violência.

Além das atividades de conscientização, o calendário também inclui oportunidades de capacitação. Nesse sentido, um dos cursos oferecidos é o de design de sobrancelhas, destinado a mulheres a partir de 16 anos.

O curso acontece entre os dias 16 e 26 de março, com carga horária de 36 horas. Durante esse período, as aulas ocorrem no Senac Beira-Mar, das 13h às 17h, com 12 vagas disponíveis.

Além disso, a programação do mês também inclui eventos voltados ao empreendedorismo, como a Feira de Mulheres Empreendedoras. Dessa forma, a iniciativa busca incentivar a geração de renda e, ao mesmo tempo, ampliar a visibilidade de iniciativas lideradas por mulheres.

Além disso, encontros e palestras reforçam o debate sobre prevenção à violência contra a mulher. As atividades abordam informações, orientações e estratégias de enfrentamento.

Assim, ao longo de março, Vitória promove uma agenda que reúne diferentes iniciativas voltadas às mulheres. A programação completa está disponível nos canais oficiais da prefeitura.