Procurando emprego? Confira as vagas disponíveis no Sine de Anchieta

Nesta terça-feira (3), o Sine de Anchieta está com mais de 70 oportunidades de emprego disponíveis. Desse modo, quem busca ingressar no mercado de trabalho, deve buscar o órgão e se candidatar.

Nesse sentido, as vagas disponibilizadas são para diversas áreas. Assim, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Sine de Anchieta

Dessa forma, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).